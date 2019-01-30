Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2021 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Соглашение действует до июля 2021 года.

Также новые договоры с клубом до декабря 2022 года заключили хавбеки Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев.

«Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие!

Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», – цитирует Антона Миранчука официальный сайт «Локомотива».