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    Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом» до 2021 года

    «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Антоном Миранчуком. Соглашение действует до июля 2021 года.

    Также новые договоры с клубом до декабря 2022 года заключили хавбеки Алексей Миронов, Даниил Куликов и Никита Дорофеев.

    «Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие!

    Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше», – цитирует Антона Миранчука официальный сайт «Локомотива».

    • Миранчук выступает за основную команду железнодорожников с 2017 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 24 матча, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    30.01.2019 18:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 30 января 2019, 20:30

      Незнаю, не чё особенного не вижу в этих братьях для нашей дровяной лиги в принципе пойдут

      1
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 30 января 2019, 20:27

      Контракт закрепил обоюдное желание к сотрудничеству и заложил условия возможного трансфера в будущем... Без сенсации...

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      Рейтинг: -1

      atreyuf 30 января 2019, 20:15

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      Рейтинг: +41

      Karabaz 30 января 2019, 19:02

      Здорово

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 30 января 2019, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      команда даунов

      -5
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