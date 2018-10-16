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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    РФС закрыл 22 дела в отношении «Кубани». 5 тренеров и 13 игроков не получат своих денег

    После рассмотрения ряда дел в отношении «Кубани» Российский футбольный союз закрыл их, сообщает корреспондент «Р-Спорт» Сергей Астахов. Речь идет о 22 заявлениях.

    В итоге пять тренеров и 13 игроков, которым клуб задолжал, не получат своих денег.

    В мае этого года «Кубань» снялась с первенства ФНЛ из-за долгов, которые превысили 3 миллиарда рублей. На базе клуба была создана новая команда – «Урожай», который возглавляет таблицу южной зоны чемпионата ПФЛ, набрав 29 очков в 11 играх.

    Источник: Твиттер журналиста Сергея Астахова

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    16.10.2018 07:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 19 октября 2018, 17:24

      вот мне непонятно для чего Кубань тожественно и под фанфары воскрешали? Чтобы опять загнать в долги и обанкротить?
      Сдаётся мне, что банкротство футбольных клубов это своего рода новый вид "бизнеса по-русски". 100% на этом делают бабосы

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 16 октября 2018, 13:54

      Та и платить им не за что. Чуть деньги задержали матчи стали сдавать. Пошли они все.!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 октября 2018, 13:25

      Денег нет, но Вы держитесь.

      1
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 12:49

      Дело закрыто легким движением руки.

      4
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 16 октября 2018, 12:33

      «Анжи» и «Томь» тоже потенциальные «Урожаи».

      3
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      Рейтинг: +600

      polozovs 16 октября 2018, 10:59

      а что так можно было ? )) 3 миллиарда ( мама дорогая)

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 октября 2018, 10:43

      безумие, и мы говорим о правовом государстве...

      8
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      Рейтинг: +545

      kachan63 16 октября 2018, 09:42

      РФС деньжат сэкономил??

      1
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      Рейтинг: +14

      Chef8888 > kachan63 17 октября 2018, 15:21

      не совсем так... кубань развалили теперь РФС не причем, обычному суду карты в руки

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 октября 2018, 09:35

      К сожалению у нас в России такое возможно...Людей жалко,у них семьи,дети...Они заработали...

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 октября 2018, 08:43

      Там давно ушлые ребята собрались, которые хорошо научились пилить бабки и организовывать преднамеренное банкротство клуба, не неся за это никакой ответственности. Так будет и с "Урожаем", соберут урожай бабла и опять канут в Лету...

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