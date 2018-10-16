РФС закрыл 22 дела в отношении «Кубани». 5 тренеров и 13 игроков не получат своих денег

После рассмотрения ряда дел в отношении «Кубани» Российский футбольный союз закрыл их, сообщает корреспондент «Р-Спорт» Сергей Астахов. Речь идет о 22 заявлениях.

В итоге пять тренеров и 13 игроков, которым клуб задолжал, не получат своих денег.

В мае этого года «Кубань» снялась с первенства ФНЛ из-за долгов, которые превысили 3 миллиарда рублей. На базе клуба была создана новая команда – «Урожай», который возглавляет таблицу южной зоны чемпионата ПФЛ, набрав 29 очков в 11 играх.