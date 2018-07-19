Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев предлагает реформировать российский футбол для максимально эффективного использования наследия чемпионата мира-2018.

«Для максимально эффективного использования наследия ЧМ надо в ближайшее время провести в российском футболе ряд важнейших реформ.

Во-первых, изменить структуру проведения соревнований, сократить количество профессиональных клубов со 100 до 54. Напомню, что, к примеру, в Италии, Испании, Франции – 40-44 клуба, в Германии – 54. Нашу Премьер-лигу следует расширить до 18 команд, а первую лигу – до 36, и разбить ее на три зоны: «Центр», «Запад» и «Восток» по географическому принципу, что позволит сократить транспортные расходы и вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы РФ.

В очередной раз скажу и о том, что финансировать клубы необходимо за счет частных инвестиций, а также активно внедрять в футбол государственно-частное партнерство и ввести льготы для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный футбол и спорт.

Данная идея получила поддержку Дмитрия Медведева в ходе встречи с депутатами нашей фракции. Соответствующий законопроект подготовлен мною и в данный момент находится на согласовании в Правительстве.

Во-вторых, необходимо повысить коммерческую привлекательность футбольных лиг и увеличить коммерческие доходы клубов, прежде всего за счет роста поступлений от телевизионных прав – примерно в 30 раз!

Тогда команды перестанут банкротиться одна за другой, как это происходит сейчас – с «Тосно», «Амкаром», «Кубанью». И уже в ближайшие годы клубы смогут взять на себя содержание стадионов, построенных к ЧМ, чтобы снять финансовую нагрузку с государства.

В-третьих, мы должны использовать спортивные базы, созданные для ЧМ-2018, для нужд детско-юношеских спортивных школ, развернуть по стране сеть детских футбольных центров, где дети с шести лет смогут бесплатно получить футбольное образование. Тогда в России появится новое поколение технически подготовленных и физически развитых игроков для новых чемпионатов и новых побед», – сказал Газзаев.