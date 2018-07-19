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  • Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018

Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018

19 июля 2018, 09:30
59

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев предлагает реформировать российский футбол для максимально эффективного использования наследия чемпионата мира-2018.

«Для максимально эффективного использования наследия ЧМ надо в ближайшее время провести в российском футболе ряд важнейших реформ.

Во-первых, изменить структуру проведения соревнований, сократить количество профессиональных клубов со 100 до 54. Напомню, что, к примеру, в Италии, Испании, Франции – 40-44 клуба, в Германии – 54. Нашу Премьер-лигу следует расширить до 18 команд, а первую лигу – до 36, и разбить ее на три зоны: «Центр», «Запад» и «Восток» по географическому принципу, что позволит сократить транспортные расходы и вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы РФ.

В очередной раз скажу и о том, что финансировать клубы необходимо за счет частных инвестиций, а также активно внедрять в футбол государственно-частное партнерство и ввести льготы для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный футбол и спорт.

Данная идея получила поддержку Дмитрия Медведева в ходе встречи с депутатами нашей фракции. Соответствующий законопроект подготовлен мною и в данный момент находится на согласовании в Правительстве.

Во-вторых, необходимо повысить коммерческую привлекательность футбольных лиг и увеличить коммерческие доходы клубов, прежде всего за счет роста поступлений от телевизионных прав – примерно в 30 раз!

Тогда команды перестанут банкротиться одна за другой, как это происходит сейчас – с «Тосно», «Амкаром», «Кубанью». И уже в ближайшие годы клубы смогут взять на себя содержание стадионов, построенных к ЧМ, чтобы снять финансовую нагрузку с государства.

В-третьих, мы должны использовать спортивные базы, созданные для ЧМ-2018, для нужд детско-юношеских спортивных школ, развернуть по стране сеть детских футбольных центров, где дети с шести лет смогут бесплатно получить футбольное образование. Тогда в России появится новое поколение технически подготовленных и физически развитых игроков для новых чемпионатов и новых побед», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Тосно Амкар-Пермь Кубань (ЛФЛ) Газзаев Валерий
Комментарии (59)
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Project Бабангида
1531982191
с некоторых пор мня как то воротит от от всех этих реформаторов, тем более там имя медведева промелькнуло
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Viper for CSKA
1531984434
Во-первых, сокращение количества клубов шаг очень правильный, но он как-то не вяжется с идеей увеличения числа команд в РФПЛ. Мне кажется, что наоборот нужно сокращать их количество минимум до 14. Плюс исключить прямой вылет, пусть играют стыки. Во-вторых, частные инвестиции необходимы. Но идея предоставить льготы инвесторам - полный бред. Это не отрасль стратегического значения. Государственные деньги вообще не должны фигурировать. Их можно вкладывать только в систему подготовки футболистов для выполнения социальной функции. В-третьих, повышение коммерческой привлекательности лиги необходимо. Но откуда цифры в 30 раз? Каким образом собираются этого достичь? Тем более, что сейчас гос компания приобретает права на показ в очередной раз. Государство будет вкладывать деньги?! В этом случае это возмутительно. А иначе достижение данного уровня просто невозможно. Ну а про детские школы - это прекрасно, но эта лапша давно лежит на ушах россиян, а мер никаких годами не предпринимается.
Так что в очередной раз банальные идеи и переливание из пустого в порожнее.

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Petrak86
1531985484
сказано красиво и по делу. Посмотрим, что и как из этого будет сделано. Это сейчас футбольная тема очень популярна после ЧМ, пройдет год - и все забудут. В лучшем случае, выделят на это деньги, околофутбольные структуры на этом наварятся, а потом скажут, что не получилось... Сколько себя помню - всегда есть разговоры и даже гос. программы по развитию детского и профессионального спорта, а по факту ничего глобально не поменялось.
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OfaZavr
1531986519
красиво говорит конечно, но как бы это не осталось только на словах. как часто и бывает.
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zigbert
1531987233
Положительным моментом можно считать "бесплатное обучение молодых футболистов". Только как это воплотить в жизнь?
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FanatSerj
1531988874
Этот усатый переобувается в воздухе быстрее кролика, сначала пел, что надо с Украиной чемпы объединить, потом пел что перед ЧМ надо срочно все реформировать ибо мы его просрём и обосрёмся, теперь поёт как "наследие ЧМ" освоить. Тренер был конечно хороший, но как финансовый функционер уже лажал и не раз, привет пусть "Алании" передаст.
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insider_retro
1531994906
Уж, чего-чего, а реформаторов у нас в державе всегда было с избытком... А вот пахарей и трудяг, как обычно - не хватает...
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Патронташ
1531997241
Все это напоминает "футбольные майские указы Путина". 25 ммильенов рабочих мест, шагнем в первую пятерку экономик мира....Делать то все равно никто ничего не будет. И Газаев это понимает.Написал он все это, что б возглавить эту комиссию по "реформированию футбола". Он уже светанулся перед чемпом. Теперь надо ковать железо не отходя от бюджетной кассы. Что б и сыт был, и пьян, и нос в табаке. Надоело ему просто рядовым депутатом. В начальники футбольные снова рвется.
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Тазит
1531997912
А на хрена создавать детско-юношеские школы, если колличество клубов сокращается вдвое? И каким образом увеличить в 30(!!!) раз поступления от ТВ? Просто дать указку бюджетному Матч ТВ, который и так, благодаря Тине имеет 7 льярдов убытков, заплатить РФПЛ в 30 раз больше? В общем, бред сивой кобылы, единственный смысл которого, это дать возможность Газзаю осваивать бюджет...
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Сибирь за Спартак
1532007443
Набор лозунгов.
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