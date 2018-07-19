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    Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018

    Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Валерий Газзаев предлагает реформировать российский футбол для максимально эффективного использования наследия чемпионата мира-2018.

    «Для максимально эффективного использования наследия ЧМ надо в ближайшее время провести в российском футболе ряд важнейших реформ.

    Во-первых, изменить структуру проведения соревнований, сократить количество профессиональных клубов со 100 до 54. Напомню, что, к примеру, в Италии, Испании, Франции – 40-44 клуба, в Германии – 54. Нашу Премьер-лигу следует расширить до 18 команд, а первую лигу – до 36, и разбить ее на три зоны: «Центр», «Запад» и «Восток» по географическому принципу, что позволит сократить транспортные расходы и вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы РФ.

    В очередной раз скажу и о том, что финансировать клубы необходимо за счет частных инвестиций, а также активно внедрять в футбол государственно-частное партнерство и ввести льготы для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный футбол и спорт.

    Данная идея получила поддержку Дмитрия Медведева в ходе встречи с депутатами нашей фракции. Соответствующий законопроект подготовлен мною и в данный момент находится на согласовании в Правительстве.

    Во-вторых, необходимо повысить коммерческую привлекательность футбольных лиг и увеличить коммерческие доходы клубов, прежде всего за счет роста поступлений от телевизионных прав – примерно в 30 раз!

    Тогда команды перестанут банкротиться одна за другой, как это происходит сейчас – с «Тосно», «Амкаром», «Кубанью». И уже в ближайшие годы клубы смогут взять на себя содержание стадионов, построенных к ЧМ, чтобы снять финансовую нагрузку с государства.

    В-третьих, мы должны использовать спортивные базы, созданные для ЧМ-2018, для нужд детско-юношеских спортивных школ, развернуть по стране сеть детских футбольных центров, где дети с шести лет смогут бесплатно получить футбольное образование. Тогда в России появится новое поколение технически подготовленных и физически развитых игроков для новых чемпионатов и новых побед», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2018 09:30
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +17

      Spatroll 20 июля 2018, 13:01

      "Идея получила поддержку Дмитрия Медведева". Вот это-то и пугает.

      3
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 19 июля 2018, 23:46

      Это он нормально придумал, 18 команд в РФПЛ , три зоны в ФНЛ т.е. по одной команде из зоны поднимаются и соответственно три команды и премьер лиги вылетают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 19 июля 2018, 23:41

      Дай бог..!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 июля 2018, 21:23

      ну просто ФАНТАСТИКА ну давай засучивай рукава и за дело а не трындеть в пустое

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 июля 2018, 19:40

      Ну и пёс с ним! )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Karaeff 19 июля 2018, 18:40

      Очередной "Укроп", ему верить нельзя, то что есть развалит, а новое распилит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 июля 2018, 18:31

      Если разобраться, выглядит всё довольно чинно и грамотно, особенно с учётом того, как обстоят дела в ведущих странах. Если не можешь придумать своё, просто скопируй у лучших) Даже соглашусь с сокращением профессиональных клубов до 54 (остальные будут полу-профи и что-то всё равно будут зарабатывать, плюс уйдёт болото 2-ых лиг в плане денег, где талантов просто ломают, чтобы года сидеть ровно на месте и получать свои откаты и хорошие деньги) - хорошая идея. Согласен с тем, что денег с ТВ-трансляций клубам капает крайне мало, просто крохи. Но, за счёт кого увеличивать бюджет в 30 раз??? Я не думаю что у нас в стране найдутся люди которые готовы платить за ежемесячную подписку около 5к рублей чисто на футбол...

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi > ivanthebest 19 июля 2018, 22:25

      Надо в Англию трансляции ПФЛ продавать, пусть там смртят.

      3
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > richi 19 июля 2018, 23:42

      ХаааааХахаааааа ++++++

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 19 июля 2018, 17:18

      "Нашу Премьер-лигу следует расширить до 18 команд, а первую лигу – до 36" Где взять деньги, Зин, или опять за счёт государства и регионов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 19 июля 2018, 16:37

      Набор лозунгов.

      5
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      Рейтинг: +2865

      nemolod 19 июля 2018, 15:57

      Прежде чем начинать реформировать,надо провести оценку всей действующей ныне футбольной инфраструктуры,оценить его степень износа и главное - подсчитать в какую сумму все это обойдется и из каких источников взять деньги? Даже для развертывания сети футбольных центров необходимы значительные средства-ведь большинство тренировочных полей,баз находятся в удручающем состоянии - отсюда и мастерство соответствующее!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > nemolod 19 июля 2018, 18:34

      Во многом согласен, но не стоит забывать что много баз осталось после ЧМ и очень хороших баз... Их и можно слегка докрутить и образовать футбольный центр. Ту же Адлер арену при минимальных инвестициях после Олимпиады из катка переоборудовали в теннисную академию. С футболом всё попроще будет, всё готово по сути, только меняй статус и организуй грамотный набор в эти центры

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      Рейтинг: +1126

      richi > ivanthebest 19 июля 2018, 22:27

      Речь совсем о другом. Нужны большие деньги, что бы их распилить.

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