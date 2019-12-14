«Урожай» планирует сменить название на «Кубань»

В «Урожае» рассказали о планах переименования клуба в «Кубань».
«Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу «Урожай» право использовать слово «Кубань» в названии. В планы клуба это входит со следующего года», – сказали в пресс-службе «Урожая».
- Существовавшая с 1928 года «Кубань» в мае 2018 года не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за долгов
- В декабре того же года он был признан банкротом по решению арбитражного суда Краснодарского края.
- После этого на использование бренда был введен запрет из-за наличия у клуба долгов перед кредиторами.
- «Урожай» занимает 14-е место в турнирной таблице ПФЛ (Зона «Юг»).
Источник: ТАСС