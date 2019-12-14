«Урожай» планирует сменить название на «Кубань»

В «Урожае» рассказали о планах переименования клуба в «Кубань».

«Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу «Урожай» право использовать слово «Кубань» в названии. В планы клуба это входит со следующего года», – сказали в пресс-службе «Урожая».