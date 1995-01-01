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    «Урожай» планирует сменить название на «Кубань»

    В «Урожае» рассказали о планах переименования клуба в «Кубань».

    «Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу «Урожай» право использовать слово «Кубань» в названии. В планы клуба это входит со следующего года», – сказали в пресс-службе «Урожая».

    • Существовавшая с 1928 года «Кубань» в мае 2018 года не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за долгов
    • В декабре того же года он был признан банкротом по решению арбитражного суда Краснодарского края.
    • После этого на использование бренда был введен запрет из-за наличия у клуба долгов перед кредиторами.
    • «Урожай» занимает 14-е место в турнирной таблице ПФЛ (Зона «Юг»).

    Источник: ТАСС

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