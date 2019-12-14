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«Урожай» планирует сменить название на «Кубань»

14 декабря 2019, 10:24
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В «Урожае» рассказали о планах переименования клуба в «Кубань».

«Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу «Урожай» право использовать слово «Кубань» в названии. В планы клуба это входит со следующего года», – сказали в пресс-службе «Урожая».

  • Существовавшая с 1928 года «Кубань» в мае 2018 года не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за долгов
  • В декабре того же года он был признан банкротом по решению арбитражного суда Краснодарского края.
  • После этого на использование бренда был введен запрет из-за наличия у клуба долгов перед кредиторами.
  • «Урожай» занимает 14-е место в турнирной таблице ПФЛ (Зона «Юг»).

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Юг Кубань Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (1)
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Yev
1576322637
Может всё-таки Ливерпуль?
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