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  • Президент ПФЛ: «Урожай» снимется с турнира из-за долгов? У меня нет таких данных»

Президент ПФЛ: «Урожай» снимется с турнира из-за долгов? У меня нет таких данных»

20 июля 2018, 01:22
8

Президент ПФЛ Андрей Соколов опроверг информацию о том, что клуб «Урожай» снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

– Я час назад [вечером в четверг] разговаривал с представителем клуба, и таких данных у меня нет.

– Значит, у клуба все нормально с финансированием, и он начнет сезон в ПФЛ?

– Не знаю, нормально или нет, но «Урожай» прошел лицензирование. Во время беседы обсуждали вопрос, как побыстрее разрешить ситуацию с заявкой игроков на сезон.

Ранее сообщалось, что «Урожай» был создан в Краснодаре вместо «Кубани».

ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч за долги перед игроками

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ПФЛ. Зона Юг Кубань (ЛФЛ) Кубань
Комментарии (8)
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Retiremen_VMF
1532056580
В регионе есть МИНИСТЕРСТВО спорта. А спортом занимаются частые лица. Вопрос, зачем нужно МИНИСТЕРСТВО??? Ответ, мешать этим лицам и развалить клуб с почти вековым именем. Очень нужное мероприятие.
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Рубик Докоян
1532057270
Назовитесь хоть "Урожай", хоть " Кубанские казаки" , но коль правопреемники "Кубани", то урожай прежних долгов перед футболистами не убран...
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BlackMurder
1532059075
Почему урожай? Я б назвал Сорняк или Купарос
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КЭТиК
1532059954
Еще чемпионат не начался, а уже куча долгов. Чудеса.
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Рубик Докоян
1532060421
Интересно, а данные у Соколова есть, чтобы быть президентом ПФЛ ?...
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zigbert
1532069460
Ситуация со сменой названия клуба и его прежними долгами ,все же напрягает.
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