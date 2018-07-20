Президент ПФЛ: «Урожай» снимется с турнира из-за долгов? У меня нет таких данных»

Президент ПФЛ Андрей Соколов опроверг информацию о том, что клуб «Урожай» снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

– Я час назад [вечером в четверг] разговаривал с представителем клуба, и таких данных у меня нет.

– Значит, у клуба все нормально с финансированием, и он начнет сезон в ПФЛ?

– Не знаю, нормально или нет, но «Урожай» прошел лицензирование. Во время беседы обсуждали вопрос, как побыстрее разрешить ситуацию с заявкой игроков на сезон.

Ранее сообщалось, что «Урожай» был создан в Краснодаре вместо «Кубани».

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