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    Президент ПФЛ: «Урожай» снимется с турнира из-за долгов? У меня нет таких данных»

    Президент ПФЛ Андрей Соколов опроверг информацию о том, что клуб «Урожай» снимется с чемпионата из-за финансовых проблем.

    – Я час назад [вечером в четверг] разговаривал с представителем клуба, и таких данных у меня нет.

    – Значит, у клуба все нормально с финансированием, и он начнет сезон в ПФЛ?

    – Не знаю, нормально или нет, но «Урожай» прошел лицензирование. Во время беседы обсуждали вопрос, как побыстрее разрешить ситуацию с заявкой игроков на сезон.

    Ранее сообщалось, что «Урожай» был создан в Краснодаре вместо «Кубани».

    ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч за долги перед игроками

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.07.2018 01:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 09:51

      Ситуация со сменой названия клуба и его прежними долгами ,все же напрягает.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 07:20

      Интересно, а данные у Соколова есть, чтобы быть президентом ПФЛ ?...

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 20 июля 2018, 07:12

      Еще чемпионат не начался, а уже куча долгов. Чудеса.

      0
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 20 июля 2018, 06:57

      Почему урожай? Я б назвал Сорняк или Купарос

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 06:27

      Назовитесь хоть "Урожай", хоть " Кубанские казаки" , но коль правопреемники "Кубани", то урожай прежних долгов перед футболистами не убран...

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 20 июля 2018, 06:16

      В регионе есть МИНИСТЕРСТВО спорта. А спортом занимаются частые лица. Вопрос, зачем нужно МИНИСТЕРСТВО??? Ответ, мешать этим лицам и развалить клуб с почти вековым именем. Очень нужное мероприятие.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > Retiremen_VMF 20 июля 2018, 09:29

      а делить бабло кто будет?

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