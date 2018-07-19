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    ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч за долги перед игроками

    Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал «Кубань» на 15 тысяч швейцарских франков (13 тысяч евро) за долгами перед футболистами.

    У клуба есть 30 дней, чтобы выплатить долги. Если команда просрочит дедлайн, с нее снимут 6 очков в следующем сезоне и запретят регистрировать новичков.

    «Кубань» заняла девятое место по итогам прошлого сезона ФНЛ. Клуб не смог пройти лицензирование на участие в следующем сезоне из-за долгов.

    Ранее сообщалось, что клуб переименован в «Урожай» и будет выступать под этим названием в ПФЛ, но на официальном сайте «Кубани» об этом информации нет.

    Источник: ФИФА

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    19.07.2018 21:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 09:29

      да им то теперь все равно, такого клуба больше нет. вот если только этот так сказать Урожай приравняют к Кубани и снимут с него.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 08:43

      Им этот штраф ,как мертвому припарка.

      2
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