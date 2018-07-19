ФИФА оштрафовала «Кубань» на 13 тысяч за долги перед игроками

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал «Кубань» на 15 тысяч швейцарских франков (13 тысяч евро) за долгами перед футболистами.

У клуба есть 30 дней, чтобы выплатить долги. Если команда просрочит дедлайн, с нее снимут 6 очков в следующем сезоне и запретят регистрировать новичков.

«Кубань» заняла девятое место по итогам прошлого сезона ФНЛ. Клуб не смог пройти лицензирование на участие в следующем сезоне из-за долгов.

Ранее сообщалось, что клуб переименован в «Урожай» и будет выступать под этим названием в ПФЛ, но на официальном сайте «Кубани» об этом информации нет.