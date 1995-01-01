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    Экс-тренер «Кубани» – об обвинениях Савина в договорном матче: «Это ему сон приснился. Пускай поковыряется в памяти»

    Бывший главный тренер «Кубани» Софербий Ешугов отреагировал на заявление экс-игрока «Томи», а ныне видеоблогера Евгения Савина касательно его участия в договорном матче с краснодарской командой.

    – Это ему, наверное, сон приснился. Пускай поковыряется в памяти. «Кубань» никогда в жизни не играла договорные матчи.

    – Савин говорит, что узнал о сдаче матча от одного из ветеранов «Томи».

    – Не знаю, кто там что продавал. Не в курсе этих событий. В своей тренерской карьере я никогда не играл договорные игры.

    • Речь идет об ответном матче 1/16 финала Кубка России «Кубань» – «Томь», который состоялся 10 августа 2004 года.
    • Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу краснодарцев.

    Источник: «Спорт день за днем»

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