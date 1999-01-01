Савин: «После игры с «Кубанью» ветеран «Томи» мне говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры»

Он наверное забил, когда уже все с поля ушли)
Бывший футболист, видеоблогер Евгений Савин рассказал, что в 2004 году он участвовал в договорном матче Кубка России.
«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще сраным ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.
Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, *** стоит на футбол, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги – это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник – метров с 25 в девятку. И тут понимаю, что никто не радуется.
В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Я был рад: просрали, но я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «***, чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», – сказал Савин в программе «Вопрос ребром» на YouTube-канале ТО «Gazgolder».
- Речь шла об ответном матче 1/16 финала Кубка России «Кубань» – «Томь», который состоялся 10 августа 2004 года.
- Матч действительно завершился со счетом 3:1 в пользу «Кубани».
- Савин забил гол на 89-й минуте, когда «Томь» проигрывала 0:3.