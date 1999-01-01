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    Савин: «После игры с «Кубанью» ветеран «Томи» мне говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры»

    Бывший футболист, видеоблогер Евгений Савин рассказал, что в 2004 году он участвовал в договорном матче Кубка России.

    «Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще сраным ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.

    Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, *** стоит на футбол, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги – это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник – метров с 25 в девятку. И тут понимаю, что никто не радуется.

    В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Я был рад: просрали, но я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «***, чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», – сказал Савин в программе «Вопрос ребром» на YouTube-канале ТО «Gazgolder».

    • Речь шла об ответном матче 1/16 финала Кубка России «Кубань» – «Томь», который состоялся 10 августа 2004 года.
    • Матч действительно завершился со счетом 3:1 в пользу «Кубани».
    • Савин забил гол на 89-й минуте, когда «Томь» проигрывала 0:3.

    Источник: YouTube-канал «ТО «Gazgolder»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2723

      AtticusFinch 45 минут назад

      Он наверное забил, когда уже все с поля ушли)

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      Рейтинг: +1437

      Axe111 1 час назад

      Да ты и сейчас ноунейм лол! А сдачи игр совершенно в порядке вещей чр помойки

      0
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      Рейтинг: +159

      SanekGol 1 час назад

      Тот самый случай, когда бесплантно поучаствовал в договорняке

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      Рейтинг: +10393

      Garrincha58 2 часа назад

      и на .... это всё надо теперь!? чувак расслабься и давай уже веди свой блог никому не нужный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3280

      Добрый Бобер 3 часа назад

      Прокуратура, ау! На допрос хлопца.

      3
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      Рейтинг: +5807

      piligrim1986 > Добрый Бобер 3 часа назад

      поздняк))) срок давности истек))))

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