Савин: «После игры с «Кубанью» ветеран «Томи» мне говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры»

Бывший футболист, видеоблогер Евгений Савин рассказал, что в 2004 году он участвовал в договорном матче Кубка России.

«Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще сраным ноунеймом. Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю.

Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, *** стоит на футбол, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги – это шанс. Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник – метров с 25 в девятку. И тут понимаю, что никто не радуется.

В том матче мы в итоге проиграли 1:3. Я был рад: просрали, но я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «***, чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке», – сказал Савин в программе «Вопрос ребром» на YouTube-канале ТО «Gazgolder».