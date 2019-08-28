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    Софербий Ешугов

    Тренер
    Имя Софербий
    Отчество Бачмизович
    Фамилия Ешугов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 8 февраля 1956
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Афипс 8 6 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    20.07.2015 Афипс 2 : 1 Динамо
    28.07.2015 Ангушт 0 : 1 Афипс
    04.08.2015 Афипс 1 : 0 СКА
    12.08.2015 Биолог-Новокубанск 0 : 1 Афипс
    18.08.2015 Афипс 4 : 0 Астрахань
    25.08.2015 Краснодар-2 1 : 0 Афипс
    01.09.2015 Афипс 3 : 0 Алания
    07.09.2015 Афипс 3 : 7 Терек-2
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