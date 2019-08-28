Софербий Ешугов
Тренер
|Имя
|Софербий
|Отчество
|Бачмизович
|Фамилия
|Ешугов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 февраля 1956
|Имя
|Софербий
|Отчество
|Бачмизович
|Фамилия
|Ешугов
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|8 февраля 1956
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Афипс
|8
|6
|2
|0
|Дата
|Матч
|20.07.2015
|Афипс
|2 : 1
|Динамо
|28.07.2015
|Ангушт
|0 : 1
|Афипс
|04.08.2015
|Афипс
|1 : 0
|СКА
|12.08.2015
|Биолог-Новокубанск
|0 : 1
|Афипс
|18.08.2015
|Афипс
|4 : 0
|Астрахань
|25.08.2015
|Краснодар-2
|1 : 0
|Афипс
|01.09.2015
|Афипс
|3 : 0
|Алания
|07.09.2015
|Афипс
|3 : 7
|Терек-2