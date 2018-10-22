РФС: дело против «Рубина» закрыто, «Енисей» и «Арсенал» обязаны выплатить долги двум игрокам

Палата РФС по разрешению споров разрешила ситуацию между «Арсеналом», «Енисеем» и «Рубином».

«РФС удовлетворил заявление защитника Александра Новикова в отношении «Енисея» о взыскании задолженности по трудовому договору, признании существенным нарушения трудового договора и взыскании компенсации полном объеме.

Клуб из Красноярска обязали выплатить футболисту задолженность по ежемесячной заработной плате за июль-сентябрь 2018 года и задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора по инициативе игрока по уважительной причине. «Енисей» также должен выплатить проценты за задержку выплат.

«Енисею» запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

РФС также частично удовлетворил заявление полузащитника Асланбека Сикоева в отношении тульского «Арсенала» об установлении существенных нарушений трудового договора и выплате компенсации.

Договор, заключенный между футболистом и клубом, считается расторгнутым со 2 октября 2018 года. «Арсенал» обязан выплатить Сикоеву компенсацию за досрочное расторжение контракта по инициативе футболиста по уважительной причине, задолженность по заработной плате и проценты за ее задержку.

Кроме того, Палата прекратила производство по делу по заявлению НАО «ФК «Кубань» в отношении МАУ «ФК «Рубин» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе хавбека Игоря Коновалова», – сообщает Sports.ru