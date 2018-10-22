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    Какой вы футболист?

    РФС: дело против «Рубина» закрыто, «Енисей» и «Арсенал» обязаны выплатить долги двум игрокам

    Палата РФС по разрешению споров разрешила ситуацию между «Арсеналом», «Енисеем» и «Рубином».

    «РФС удовлетворил заявление защитника Александра Новикова в отношении «Енисея» о взыскании задолженности по трудовому договору, признании существенным нарушения трудового договора и взыскании компенсации полном объеме.

    Клуб из Красноярска обязали выплатить футболисту задолженность по ежемесячной заработной плате за июль-сентябрь 2018 года и задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора по инициативе игрока по уважительной причине. «Енисей» также должен выплатить проценты за задержку выплат.

    «Енисею» запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    РФС также частично удовлетворил заявление полузащитника Асланбека Сикоева в отношении тульского «Арсенала» об установлении существенных нарушений трудового договора и выплате компенсации.

    Договор, заключенный между футболистом и клубом, считается расторгнутым со 2 октября 2018 года. «Арсенал» обязан выплатить Сикоеву компенсацию за досрочное расторжение контракта по инициативе футболиста по уважительной причине, задолженность по заработной плате и проценты за ее задержку.

    Кроме того, Палата прекратила производство по делу по заявлению НАО «ФК «Кубань» в отношении МАУ «ФК «Рубин» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе хавбека Игоря Коновалова», – сообщает Sports.ru

    Источник: РФС

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    22.10.2018 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 октября 2018, 22:34

      Он же не игра ни хрена....

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 22 октября 2018, 22:20

      А кто такой Сикоев ???

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      Рейтинг: +1006

      г.Онега > сапёр75 22 октября 2018, 23:25

      Наверно как в Городе если не ошибаюсь "мёртвые души""))

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