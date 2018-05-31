Болельщики «Кубани» обвинили в развале клуба гендиректора и его помощников

Объединений болельщиков «Кубани» отреагировало на новость о том, что в ближайшее время клуб может прекратить свое существование.

«30 мая 2018 стало известно о том, что ФК «Кубань» не прошел лицензирование для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. Одновременно, на официальном сайте клуба было размещено заявление о том, что дальнейшее существование ФК «Кубань» «под большим вопросом». Учитывая ранее введенную процедуру банкротства в отношении клуба, констатируем, что в год 90-летия клуба он уничтожен, вопреки многократным обещаниям и заверениям губернатора края Кондратьева В.И., куратора клуба Коробки А.Н. и руководства клуба.

Считаем, что к краху клуба, в первую очередь, привели крайне непрофессиональные действия лиц, которым губернатор края доверил управление клубом, а именно: куратора клуба со стороны администрации края Коробки А.Н., а также назначенных им генерального директора клуба Крапивки Г.А., его помощника Кумсарова Э.А., спортивного директора Крячика Е.А.

В результате дилетантского управления клубом со стороны администрации края, регион, в котором будет проводиться чемпионат мира, перед началом всемирного спортивного праздника потерял старейшую футбольную команду юга России.

Понимая, что дальнейшее будущее нашего любимого клуба зависит только от нас, болельщиков, настоящим объявляем о создании общественной организации, на базе которой будет создан футбольный клуб, который мы считаем единственным продолжением футбольных традиций «Кубани». Данная общественная организация создается всеми основными объединениями болельщиков клуба, с последующим свободным вступлением в нее всех желающих, кому дороги имя, цвета и душа «Кубани».

«Кубань» там, где ее болельщики!», – говорится в заявлении объединения болельщиков клуба.