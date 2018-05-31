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  • Болельщики «Кубани» обвинили в развале клуба гендиректора и его помощников

Болельщики «Кубани» обвинили в развале клуба гендиректора и его помощников

31 мая 2018, 10:54
7

Объединений болельщиков «Кубани» отреагировало на новость о том, что в ближайшее время клуб может прекратить свое существование.

«30 мая 2018 стало известно о том, что ФК «Кубань» не прошел лицензирование для участия в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС. Одновременно, на официальном сайте клуба было размещено заявление о том, что дальнейшее существование ФК «Кубань» «под большим вопросом». Учитывая ранее введенную процедуру банкротства в отношении клуба, констатируем, что в год 90-летия клуба он уничтожен, вопреки многократным обещаниям и заверениям губернатора края Кондратьева В.И., куратора клуба Коробки А.Н. и руководства клуба.

Считаем, что к краху клуба, в первую очередь, привели крайне непрофессиональные действия лиц, которым губернатор края доверил управление клубом, а именно: куратора клуба со стороны администрации края Коробки А.Н., а также назначенных им генерального директора клуба Крапивки Г.А., его помощника Кумсарова Э.А., спортивного директора Крячика Е.А.

В результате дилетантского управления клубом со стороны администрации края, регион, в котором будет проводиться чемпионат мира, перед началом всемирного спортивного праздника потерял старейшую футбольную команду юга России.

Понимая, что дальнейшее будущее нашего любимого клуба зависит только от нас, болельщиков, настоящим объявляем о создании общественной организации, на базе которой будет создан футбольный клуб, который мы считаем единственным продолжением футбольных традиций «Кубани». Данная общественная организация создается всеми основными объединениями болельщиков клуба, с последующим свободным вступлением в нее всех желающих, кому дороги имя, цвета и душа «Кубани».

«Кубань» там, где ее болельщики!», – говорится в заявлении объединения болельщиков клуба.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (7)
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TimeKiller
1527756727
Ни в коем случае не злорадствую, но мечты сбываются - болельщики Кубани кричали "Один город - одна команда", к этому всё идет.
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Dmitriy.Rosso
1527758363
Звоните Путину на прямую линию. Может хоть здесь царь милость проявит.
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Tsigan
1527758677
Развал Кубани нельзя допустить,это команда с большой историей. Хотя бы на стадион посмотрите! Болельщики...почти всегда полный стадион. В регионе любят футбол. Я не фанат Кубани,просто много раз видел атмосферу вокруг стадиона. Неужели в этой стране никому дела нет до таких команд???
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Loko_Roma
1527760239
А что вы хотели назначая людей с фамилиями Коробка и Крапивка
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FanatSerj
1527764220
Стадион теперь кому нужен будет? Он вполне себе годный даже на фоне новых стадионов которые останутся после ЧМ.
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Я2393123
1527918244
В нашей стране чинушам пофиг на чью то душу или историю, главное отжать бабла побольше со всего, с чего это можно сделать. Я не фанат кубани, но больно смотреть на то, что с клубом происходило последние 3 года
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fanat1244
1528084294
ЖИВИ, Кубань!!!!!!
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