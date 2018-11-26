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    Экс-хавбек «Кубани» Варга: «В России нет тестов на допинг. Мои партнеры переливали себе кровь»

    Экс-полузащитник «Кубани» Дачиан Варга рассказал о ситуации с допингом в российском футболе в период выступлений в РПЛ (2010-11).

    – Что касается крови, то я видел много таких случаев в России, но сам никогда не пробовал. Мои партнеры выкачивали кровь из вены, помещали на центрифугу и позже вливали обратно с большим количеством кислорода.

    – Но это же допинг. В регламенте WADA ясно сказано, что производить манипуляции с собственной кровью запрещено.

    – А вы в курсе, что в России нет тестов на допинг?

    – Как нет?

    – Я никогда с ними не сталкивался. Отыграл в России целый сезон и не прошел ни один тест. Никто никогда об этом даже не спрашивал.

    В «Кубани» Варга играл под руководством Дана Петреску.

    Источник: Digisport

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    26.11.2018 23:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 12:59

      Видимо у него обида на Кубань по невыплате зарплаты ,вот и болтает чушь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 27 ноября 2018, 09:54

      каждый сам себе, прямо в раздевалке...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 07:55

      Таким кровь кислородом обогащать бесполезно. Сначала надо мозги проветрить...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 ноября 2018, 04:58

      Наверное несколько копеек не доплатили вот и ноет теперь.

      1
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      Рейтинг: +103

      fedor131313 27 ноября 2018, 02:24

      Понеслось.

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 27 ноября 2018, 01:23

      Тесты есть, но их обходят.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 27 ноября 2018, 01:19

      варге кровь со спермой в мозг закачали через ухо

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 27 ноября 2018, 00:30

      Что касается крови, то я видел много таких случаев в России, но сам никогда не пробовал.
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      Прямо стоял и смотрел, как партнёры химичат со своей кровью.))))
      Мамка, я не курил, это пацаны курили и прокурили мне одежду.....)))

      6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 27 ноября 2018, 00:10

      Сейчас запретят дышать кислородом.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 26 ноября 2018, 23:53

      Счас понесётся!

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