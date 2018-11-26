Экс-хавбек «Кубани» Варга: «В России нет тестов на допинг. Мои партнеры переливали себе кровь»

Экс-полузащитник «Кубани» Дачиан Варга рассказал о ситуации с допингом в российском футболе в период выступлений в РПЛ (2010-11).

– Что касается крови, то я видел много таких случаев в России, но сам никогда не пробовал. Мои партнеры выкачивали кровь из вены, помещали на центрифугу и позже вливали обратно с большим количеством кислорода.

– Но это же допинг. В регламенте WADA ясно сказано, что производить манипуляции с собственной кровью запрещено.

– А вы в курсе, что в России нет тестов на допинг?

– Как нет?

– Я никогда с ними не сталкивался. Отыграл в России целый сезон и не прошел ни один тест. Никто никогда об этом даже не спрашивал.

В «Кубани» Варга играл под руководством Дана Петреску.