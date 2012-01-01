Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
26
6
6
59
26
33
84
38
26
4
8
60
23
37
82
38
25
6
7
68
32
36
81
38
20
8
10
57
36
21
68
38
19
7
12
44
35
9
64
38
13
16
9
52
47
5
55
38
14
11
13
38
31
7
53
38
14
11
13
45
45
0
53
38
12
13
13
47
47
0
49
38
12
9
17
40
46
-6
45
38
10
15
13
43
46
-3
45
38
11
11
16
37
50
-13
44
38
12
7
19
33
49
-16
43
38
11
9
18
47
64
-17
42
38
10
11
17
36
56
-20
41
38
11
7
20
43
59
-16
40
38
10
10
18
38
45
-7
40
38
9
13
16
40
52
-12
40
38
9
12
17
41
54
-13
39
38
9
8
21
27
52
-25
35
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
16
2
1
43
13
30
50
19
16
2
1
38
12
26
50
19
15
3
1
32
7
25
48
19
15
2
2
42
16
26
47
19
11
4
4
29
15
14
37
19
8
7
4
32
26
6
31
19
9
3
7
25
14
11
30
19
8
6
5
18
18
0
30
19
8
6
5
24
18
6
30
19
8
4
7
24
20
4
28
19
8
4
7
20
16
4
28
19
7
7
5
23
20
3
28
19
8
3
8
19
20
-1
27
19
5
10
4
23
18
5
25
19
5
10
4
26
20
6
25
19
7
2
10
22
27
-5
23
19
5
6
8
16
23
-7
21
19
6
2
11
17
25
-8
20
19
5
5
9
22
30
-8
20
19
3
9
7
17
25
-8
18
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
11
1
7
28
16
12
34
19
10
4
5
16
13
3
34
19
9
4
6
30
20
10
31
19
8
3
8
15
20
-5
27
19
7
6
6
26
21
5
27
19
5
9
5
20
21
-1
24
19
6
5
8
21
27
-6
23
19
6
5
8
21
27
-6
23
19
5
8
6
13
17
-4
23
19
6
4
9
25
34
-9
22
19
5
6
8
24
27
-3
21
19
5
6
8
15
20
-5
21
19
4
5
10
21
32
-11
17
19
4
5
10
20
30
-10
17
19
4
4
11
14
29
-15
16
19
4
3
12
17
34
-17
15
19
3
6
10
10
27
-17
15
19
4
2
13
15
34
-19
14
19
2
6
11
14
25
-11
12
19
2
5
12
18
38
-20
11
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире