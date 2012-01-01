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Кубань (ЛФЛ) - результаты матчей

Краснодар
Стадион:
Кубань
Сайт:
http://www.fckuban.ru
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
12.05 | 14:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Томь
06.05 | 16:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
02.05 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Нижний Новгород
28.04 | 11:00
Луч
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
22.04 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Авангард
15.04 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
11.04 | 18:00
Факел
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
07.04 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Зенит-2
31.03 | 13:00
Енисей
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
24.03 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Балтика
17.03 | 15:00
Спартак-2
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.03 | 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
04.03 | 14:00
Оренбург
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.11 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Cибирь
18.11 | 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
12.11 | 15:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Сочи
08.11 | 14:00
Шинник
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
04.11 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
28.10 | 15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.10 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
14.10 | 14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
07.10 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
30.09 | 17:00
Авангард
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09 | 14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.09 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Факел
10.09 | 13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
06.09 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Енисей
02.09 | 18:00
Балтика
5 : 1
Кубань (ЛФЛ)
27.08 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 3
Спартак-2
19.08 | 17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.08 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Оренбург
09.08 | 15:00
Cибирь
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.08 | 16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.07 | 16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
26.07 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Шинник
22.07 | 18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
15.07 | 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Химки
08.07 | 14:00
Томь
1 : 4
Кубань (ЛФЛ)
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