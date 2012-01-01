Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Кубань (ЛФЛ)
Результаты
Кубань (ЛФЛ) - результаты матчей
Краснодар
Стадион:
Кубань
Сайт:
http://www.fckuban.ru
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2017/2018
Россия. ФНЛ. 2017/2018
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. ФНЛ. 2016/2017
Товарищеские матчи. 2016
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Премьер-лига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Премьер-лига. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Россия. Премьер-Лига. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Премьер-Лига. 2012/2013
Товарищеские матчи. 2012
Россия. Кубок. 2011/2012
Россия. Премьер-лига. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Первый дивизион. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Россия. Премьер-лига. 2009
Россия. Кубок. 2008/2009
Россия. Первый дивизион. 2008
Россия. Кубок. 2007/2008
Россия. Премьер-лига. 2007
Россия. Премьер-лига. 2004
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
12.05 | 14:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
Томь
06.05 | 16:00
Крылья Советов
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
02.05 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Нижний Новгород
28.04 | 11:00
Луч
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
22.04 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
Авангард
15.04 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Ротор
11.04 | 18:00
Факел
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
07.04 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Зенит-2
31.03 | 13:00
Енисей
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
24.03 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Балтика
17.03 | 15:00
Спартак-2
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
08.03 | 16:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Тамбов
04.03 | 14:00
Оренбург
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
25.11 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Cибирь
18.11 | 19:00
Кубань (ЛФЛ)
3 : 1
Тюмень
12.11 | 15:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Сочи
08.11 | 14:00
Шинник
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
04.11 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Волгарь
28.10 | 15:00
Химки
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.10 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Крылья Советов
14.10 | 14:00
Нижний Новгород
0 : 3
Кубань (ЛФЛ)
07.10 | 17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
30.09 | 17:00
Авангард
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
24.09 | 14:00
Ротор
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.09 | 18:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Факел
10.09 | 13:00
Зенит-2
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
06.09 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Енисей
02.09 | 18:00
Балтика
5 : 1
Кубань (ЛФЛ)
27.08 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 3
Спартак-2
19.08 | 17:00
Тамбов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.08 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
Оренбург
09.08 | 15:00
Cибирь
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
05.08 | 16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
30.07 | 16:00
Сочи
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
26.07 | 20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
Шинник
22.07 | 18:00
Волгарь
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
15.07 | 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Химки
08.07 | 14:00
Томь
1 : 4
Кубань (ЛФЛ)
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
1
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
2
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
6
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
3
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+