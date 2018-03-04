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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Кубань (ЛФЛ)
Оренбург - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 04 марта 2018
Оренбург
04.03.2018, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
1 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
67'
А. Ойеволе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Кубань (ЛФЛ)
87'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Н. Марков
81'
Замена
А. Гай
️️️️
О. Алейник
Замена
В. Афонин
️️️️
Д. Попович
81'
76'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Завезен
Замена
Р. Воробьев
️️️️
А. Сутормин
69'
ГОЛ! 1:0!
А. Ойеволе
67'
16'
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
Г. Чиркин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
22
Денис Попович
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Андрей Миронов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
78
Игорь Пономарёв
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
3-2-3-1
39
Фролов
58
Ойеволе
2
Бегич
3
Удалый
32
Терехов
12
Малых
22
Попович
8
Чиркин
23
Бреев
32
Козлов
3-2-3-1-1
99
Дюпин
25
Смирнов
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
8
Бугаев
22
Завезен
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
13
Обухов
22
Попович
8
Афонин
8
Афонин
22
Попович
11
Сутормин
84
Воробьев
84
Воробьев
11
Сутормин
13
Марков
78
Пономарёв
78
Пономарёв
13
Марков
34
Алейник
19
Гай
19
Гай
34
Алейник
22
Завезен
2
Гогниев
2
Гогниев
22
Завезен
Остались в запасе
Оренбург
Кубань (ЛФЛ)
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Остались в запасе
84
Андрей Миронов
ЦП
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
90
Артем Делькин
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Оренбург - Кубань (ЛФЛ)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Газовик
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