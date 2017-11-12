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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Сочи
Кубань (ЛФЛ) - Сочи: обзор матча 12 ноября 2017
Кубань (ЛФЛ)
12.11.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
0 : 1
Завершен
Сочи
8'
М. Смирнов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Сочи
90'
+2
Замена
А. Пасько
️️️️
А. Кулишев
90'
+1
Замена
М. Маркосов
️️️️
М. Барсов
Желтая карточка
И. Нурисов
90'
87'
Замена
М. Рогов
️️️️
О. Власов
84'
Желтая карточка
И. Юрганов
82'
Желтая карточка
В. Сарамутин
79'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Коротаев
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Лобкарев
75'
Замена
В. Обухов
️️️️
Ю. Завезен
70'
Желтая карточка
Н. Марков
67'
Желтая карточка
Н. Маляров
61'
Замена
А. Гай
️️️️
А. Клещенко
35'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Смирнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
27
Валерий Сарамутин
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Сочи
1
Андрей Зайцев
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-3-1-1
99
Дюпин
24
Клещенко
25
Смирнов
28
Байрыев
8
Бугаев
13
Марков
7
Маляров
17
Коновалов
22
Завезен
52
Лобкарев
2
Гогниев
4-3-1-2
54
Генералов
15
Житников
25
Бычков
53
Юрганов
4
Бабенков
27
Сарамутин
84
Власов
14
Цвейба
32
Кулишев
14
Барсов
24
Коротаев
52
Лобкарев
90
Нурисов
90
Нурисов
52
Лобкарев
24
Клещенко
19
Гай
19
Гай
24
Клещенко
22
Завезен
13
Обухов
13
Обухов
22
Завезен
24
Коротаев
13
Киреенко
13
Киреенко
24
Коротаев
32
Кулишев
3
Пасько
3
Пасько
32
Кулишев
84
Власов
31
Рогов
31
Рогов
84
Власов
14
Барсов
9
Маркосов
9
Маркосов
14
Барсов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Сочи
70
Александр Джумаев
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
70
Александр Джумаев
ЦП
64
Тимур Закиров
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Сочи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Кубань
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