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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Кубань (ЛФЛ)
Ротор - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 сентября 2017
Ротор
24.09.2017, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
8'
М. Султонов
65'
М. Вотинов
39'
В. Обухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Кубань (ЛФЛ)
Замена
О. Николаев
️️️️
В. Романенко
90'
+3
Желтая карточка
А. Пискунов
90'
+2
Замена
А. Кузнецов
️️️️
М. Султонов
90'
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Борзых
84'
82'
Замена
А. Клещенко
️️️️
С. Бендзь
70'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
С. Гогниев
65'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Гай
ГОЛ! 2:1!
М. Вотинов
65'
58'
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
М. Султонов
57'
56'
Желтая карточка
О. Алейник
Замена
М. Вотинов
️️️️
М. Бирюков
55'
48'
Желтая карточка
И. Коновалов
39'
ГОЛ! 1:1!
В. Обухов
Желтая карточка
Н. Замалиев
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Султонов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
21
Виктор Борзых
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Есипов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Ротор
78
Денис Кавлинов
ВР
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
4-2-2-2
16
Кобзев
67
Колычев
5
Пискунов
88
Киреев
2
Ионов
13
Замалиев
11
Концедалов
77
Романенко
28
Султонов
17
Бирюков
21
Борзых
4-4-2
99
Дюпин
13
Марков
26
Бендзь
28
Байрыев
8
Бугаев
22
Завезен
17
Коновалов
19
Гай
34
Алейник
13
Обухов
2
Гогниев
77
Романенко
11
Николаев
11
Николаев
77
Романенко
21
Борзых
34
Крутов
34
Крутов
21
Борзых
28
Султонов
91
Кузнецов
91
Кузнецов
28
Султонов
17
Бирюков
45
Вотинов
45
Вотинов
17
Бирюков
2
Гогниев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
2
Гогниев
26
Бендзь
24
Клещенко
24
Клещенко
26
Бендзь
19
Гай
7
Маляров
7
Маляров
19
Гай
Остались в запасе
Ротор
Кубань (ЛФЛ)
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ВР
Главный тренер
Валерий Есипов
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
10
Владислав Сысуев
ЦП
17
Александр Сидоричев
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ВР
Остались в запасе
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Главный тренер
Валерий Есипов
Статистика матча Ротор - Кубань (ЛФЛ)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Центральный
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