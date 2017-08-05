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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Кубань (ЛФЛ)
Тюмень - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 05 августа 2017
Тюмень
05.08.2017, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
63'
Д. Гузь
59'
Н. Маляров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Кубань (ЛФЛ)
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Дюпин
90'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Д. Якуба
86'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Р. Бугаев
Замена
Г. Кучиев
️️️️
О. Мурачев
85'
83'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
О. Алейник
83'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Обухов
78'
Желтая карточка
Д. Якуба
Замена
З. Макоев
️️️️
А. Шляпкин
71'
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Павленко
66'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гузь
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. Маляров
Желтая карточка
И. Обухов
58'
Замена
А. Пустозеров
️️️️
А. Рябокобыленко
53'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
42'
37'
Вторая желтая
А. Гай
23'
Желтая карточка
А. Гай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
26
Альберт Богатырев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
Главный тренер
Александр Ивченко
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
96
Иван Сметанин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
87
Юрий Мошев
ЦП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
3-3-3-1
96
Обухов
39
Маслов
90
Шакуро
77
Павленко
55
Гузь
5
Рябокобыленко
3
Мурачев
26
Богатырев
13
Шляпкин
27
Чудин
7
Чуканов
3-1-4-1-1
99
Дюпин
13
Марков
25
Смирнов
8
Бугаев
8
Якуба
17
Коновалов
19
Гай
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
13
Обухов
3
Мурачев
19
Кучиев
19
Кучиев
3
Мурачев
13
Шляпкин
88
Макоев
88
Макоев
13
Шляпкин
5
Рябокобыленко
4
Пустозеров
4
Пустозеров
5
Рябокобыленко
77
Павленко
9
Лешонок
9
Лешонок
77
Павленко
8
Якуба
96
Каусаров
96
Каусаров
8
Якуба
8
Бугаев
78
Пономарёв
78
Пономарёв
8
Бугаев
13
Обухов
90
Нурисов
90
Нурисов
13
Обухов
34
Алейник
22
Завезен
22
Завезен
34
Алейник
Остались в запасе
Тюмень
Кубань (ЛФЛ)
87
Юрий Мошев
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
81
Максим Сидоров
ЛЗ
72
Николай Москаленко
ВР
Остались в запасе
87
Юрий Мошев
ЦП
96
Иван Сметанин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
1
Вячеслав Граб
ВР
35
Игорь Телков
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Остались в запасе
81
Максим Сидоров
ЛЗ
72
Николай Москаленко
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Кубань (ЛФЛ)
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Геолог
Где смотреть матч:
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