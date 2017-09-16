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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Факел
Кубань (ЛФЛ) - Факел: обзор матча 16 сентября 2017
Кубань (ЛФЛ)
16.09.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 2
Завершен
Факел
21'
О. Алейник
35'
С. Гогниев
44'
А. Сердюк
50'
Д. Мичуренков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Факел
85'
Замена
А. Верулидзе
️️️️
Д. Мичуренков
Замена
В. Тюфяков
️️️️
О. Алейник
85'
83'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Д. Каюмов
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Обухов
77'
72'
Замена
А. Семенов
️️️️
М. Шарифи
60'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
И. Лукьяновс
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Н. Маляров
55'
50'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мичуренков
44'
ГОЛ! 2:1!
А. Сердюк
ГОЛ! 2:0!
С. Гогниев
35'
ГОЛ! 1:0!
О. Алейник
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Факел
16
Артем Федоров
ВР
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
7
Артем Сердюк
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Кубань (ЛФЛ)
39
Максим Бориско
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Факел
1
Александр Востриков
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
7
Ника Чхапелия
ЦП
88
Дмитрий Садов
ЦП
8
Александр Мануковский
ЦП
17
Александр Верулидзе
ПВ
4-4-2
72
Москаленко
33
Гапон
28
Байрыев
24
Клещенко
13
Марков
34
Алейник
19
Гай
17
Коновалов
7
Маляров
13
Обухов
2
Гогниев
3-2-1-1-3
16
Федоров
2
Шумейко
55
Осипенко
33
Шарифи
27
Молодцов
29
Хайманов
10
Лукьяновс
7
Каюмов
10
Амбарцумян
19
Мичуренков
7
Сердюк
13
Обухов
90
Нурисов
90
Нурисов
13
Обухов
34
Алейник
89
Тюфяков
89
Тюфяков
34
Алейник
7
Маляров
22
Завезен
22
Завезен
7
Маляров
10
Лукьяновс
7
Чхапелия
7
Чхапелия
10
Лукьяновс
19
Мичуренков
17
Верулидзе
17
Верулидзе
19
Мичуренков
33
Шарифи
28
Семенов
28
Семенов
33
Шарифи
7
Каюмов
8
Мануковский
8
Мануковский
7
Каюмов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Факел
96
Руслан Каусаров
ЦП
39
Максим Бориско
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
96
Руслан Каусаров
ЦП
39
Максим Бориско
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Востриков
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
88
Дмитрий Садов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Факел
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Кубань
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