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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов: обзор матча 21 октября 2017
Кубань (ЛФЛ)
21.10.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
69'
И. Коновалов
76'
В. Лобкарев
65'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
90'
+3
Желтая карточка
С. Корниленко
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Лобкарев
90'
+2
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Р. Бугаев
85'
83'
Замена
С. Самодин
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
М. Смирнов
81'
81'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Мияилович
81'
Замена
А. Чочиев
️️️️
Г. Зотов
79'
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Ятченко
ГОЛ! 2:1!
В. Лобкарев
76'
ГОЛ! 1:1!
И. Коновалов
69'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Желтая карточка
А. Гай
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
22
Срджан Мияилович
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
3-2-2-1-1
99
Дюпин
24
Клещенко
28
Байрыев
25
Смирнов
8
Бугаев
13
Марков
17
Коновалов
19
Гай
52
Лобкарев
2
Гогниев
3-4-1-1-1
14
Конюхов
3
Гаджибеков
30
Надсон
0
Таранов
31
Зотов
64
Ланин
44
Башкиров
33
Ятченко
22
Мияилович
31
Ткачук
12
Корниленко
52
Лобкарев
90
Нурисов
90
Нурисов
52
Лобкарев
8
Бугаев
22
Завезен
22
Завезен
8
Бугаев
22
Мияилович
4
Кленкин
4
Кленкин
22
Мияилович
33
Ятченко
10
Алиев
10
Алиев
33
Ятченко
31
Зотов
11
Чочиев
11
Чочиев
31
Зотов
44
Башкиров
22
Самодин
22
Самодин
44
Башкиров
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Крылья Советов
81
Максим Сидоров
ЛЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
81
Максим Сидоров
ЛЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Крылья Советов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Кубань
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