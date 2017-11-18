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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Тюмень
Кубань (ЛФЛ) - Тюмень: обзор матча 18 ноября 2017
Кубань (ЛФЛ)
18.11.2017, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 1
Завершен
Тюмень
57'
Ю. Завезен
59'
Ю. Завезен
83'
Н. Марков
90+4'
Д. Карпов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Тюмень
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Д. Карпов
Замена
В. Тюфяков
️️️️
Ю. Завезен
89'
Замена
А. Джумаев
️️️️
А. Гай
87'
Замена
А. Клещенко
️️️️
И. Коновалов
87'
83'
Замена
А. Богатырев
️️️️
А. Чуканов
ГОЛ! 3:0!
Н. Марков
83'
71'
Замена
Д. Карпов
️️️️
А. Ставпец
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Обухов
65'
62'
Замена
Е. Глухов
️️️️
Н. Саламатов
Желтая карточка
О. Алейник
60'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Завезен
59'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Завезен
57'
Желтая карточка
И. Коновалов
41'
Желтая карточка
Ю. Завезен
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Тюмень
96
Игорь Обухов
ВР
77
Андрей Павленко
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
10
Никита Саламатов
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
64
Тимур Закиров
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
17
Егор Глухов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
4-4-1-1
99
Дюпин
8
Бугаев
25
Смирнов
28
Байрыев
13
Марков
17
Коновалов
7
Маляров
19
Гай
22
Завезен
52
Лобкарев
13
Обухов
3-4-2-1
96
Обухов
77
Павленко
39
Маслов
55
Гузь
10
Саламатов
13
Шляпкин
27
Чудин
9
Лешонок
16
Ставпец
7
Чуканов
10
Юсупов
22
Завезен
89
Тюфяков
89
Тюфяков
22
Завезен
19
Гай
70
Джумаев
70
Джумаев
19
Гай
13
Обухов
90
Нурисов
90
Нурисов
13
Обухов
17
Коновалов
24
Клещенко
24
Клещенко
17
Коновалов
16
Ставпец
11
Карпов
11
Карпов
16
Ставпец
10
Саламатов
17
Глухов
17
Глухов
10
Саламатов
7
Чуканов
26
Богатырев
26
Богатырев
7
Чуканов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Тюмень
64
Тимур Закиров
ЦЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
72
Николай Москаленко
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
64
Тимур Закиров
ЦЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
72
Николай Москаленко
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
24
Александр Головня
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Кубань
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