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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Кубань (ЛФЛ)
Тамбов - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 августа 2017
Тамбов
19.08.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
2'
А. Горбатюк
36'
А. Мурнин
25'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Кубань (ЛФЛ)
90'
+1
Желтая карточка
И. Коновалов
90'
+1
Желтая карточка
О. Алейник
Замена
А. Джафар
️️️️
А. Часовских
90'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
С. Шевчук
79'
Замена
Е. Овсиенко
️️️️
А. Скворцов
75'
72'
Желтая карточка
С. Бендзь
72'
Замена
М. Смирнов
️️️️
С. Бендзь
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Дутов
71'
63'
Замена
И. Коновалов
️️️️
А. Байрыев
62'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Р. Бугаев
Желтая карточка
М. Быстров
59'
ГОЛ! 2:1!
А. Мурнин
36'
25'
ГОЛ! 1:1!
А. Гай
ГОЛ! 1:0!
А. Горбатюк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
66
Александр Дутов
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Максим Лазуткин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
77
Абдул Джафар
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-2-2-2
1
Вавилин
35
Гультяев
4
Быстров
29
Горбатюк
22
Рыбин
18
Кашчелан
66
Дутов
27
Мурнин
70
Шевчук
15
Часовских
92
Скворцов
4-1-4-1
99
Дюпин
13
Марков
26
Бендзь
28
Байрыев
8
Бугаев
8
Якуба
22
Завезен
19
Гай
7
Маляров
34
Алейник
13
Обухов
92
Скворцов
4
Овсиенко
4
Овсиенко
92
Скворцов
66
Дутов
30
Трусевич
30
Трусевич
66
Дутов
70
Шевчук
44
Кухарчук
44
Кухарчук
70
Шевчук
15
Часовских
77
Джафар
77
Джафар
15
Часовских
26
Бендзь
25
Смирнов
25
Смирнов
26
Бендзь
28
Байрыев
17
Коновалов
17
Коновалов
28
Байрыев
8
Бугаев
2
Гогниев
2
Гогниев
8
Бугаев
Остались в запасе
Тамбов
Кубань (ЛФЛ)
22
Максим Лазуткин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
Остались в запасе
22
Максим Лазуткин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
Статистика матча Тамбов - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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