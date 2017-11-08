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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Кубань (ЛФЛ)
Шинник - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 08 ноября 2017
Шинник
08.11.2017, среда, 14:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Кубань (ЛФЛ)
Замена
М. Лаук
️️️️
Д. Самойлов
82'
Замена
А. Лях
️️️️
С. Нарылков
78'
Замена
В. Камилов
️️️️
Н. Дроздов
72'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
Н. Безлихотнов
68'
57'
Желтая карточка
М. Смирнов
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
24'
Желтая карточка
Н. Дроздов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
4-2-1-1-2
23
Антипин
22
Магадиев
78
Чистяков
4
Чалов
97
Ятченко
34
Дроздов
22
Нарылков
15
Самойлов
90
Безлихотнов
91
Булия
81
Низамутдинов
3-2-3-1-1
99
Дюпин
28
Байрыев
25
Смирнов
24
Клещенко
13
Марков
8
Бугаев
22
Завезен
7
Маляров
17
Коновалов
52
Лобкарев
2
Гогниев
90
Безлихотнов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
90
Безлихотнов
15
Самойлов
10
Лаук
10
Лаук
15
Самойлов
22
Нарылков
90
Лях
90
Лях
22
Нарылков
34
Дроздов
18
Камилов
18
Камилов
34
Дроздов
Остались в запасе
Шинник
Кубань (ЛФЛ)
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
3
Максим Поляков
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Остались в запасе
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
22
Зуйбар Мадаев
ЦЗ
33
Кирилл Карпов
ЛЗ
3
Максим Поляков
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
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