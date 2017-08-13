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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Оренбург
Кубань (ЛФЛ) - Оренбург: обзор матча 13 августа 2017
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
4 : 1
Завершен
Оренбург
2'
О. Алейник
13'
В. Обухов
52'
Н. Маляров
55'
А. Гай
66'
М. Дуриш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Оренбург
Замена
М. Сидоров
️️️️
Н. Маляров
82'
Замена
М. Смирнов
️️️️
Д. Якуба
79'
74'
Замена
Д. Дзахов
️️️️
А. Померко
Замена
С. Гогниев
️️️️
В. Обухов
70'
66'
ГОЛ! 4:1!
М. Дуриш
61'
Замена
А. Померко
️️️️
Г. Чиркин
Замена
И. Нурисов
️️️️
Ю. Завезен
61'
ГОЛ! 4:0!
А. Гай
55'
ГОЛ! 3:0!
Н. Маляров
52'
46'
Замена
В. Парняков
️️️️
Д. Попович
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Р. Воробьев
Желтая карточка
Д. Якуба
25'
ГОЛ! 2:0!
В. Обухов
13'
ГОЛ! 1:0!
О. Алейник
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
22
Денис Попович
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
10
Владимир Парняков
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
4-1-4-1
99
Дюпин
8
Бугаев
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
8
Якуба
34
Алейник
19
Гай
7
Маляров
22
Завезен
13
Обухов
4-4-1-1
9
Руденко
12
Малых
2
Бегич
19
Осипов
3
Гетигежев
23
Бреев
22
Попович
84
Воробьев
8
Чиркин
8
Серченков
57
Дуриш
7
Маляров
81
Сидоров
81
Сидоров
7
Маляров
22
Завезен
90
Нурисов
90
Нурисов
22
Завезен
8
Якуба
25
Смирнов
25
Смирнов
8
Якуба
13
Обухов
2
Гогниев
2
Гогниев
13
Обухов
84
Воробьев
22
Ефремов
22
Ефремов
84
Воробьев
22
Попович
10
Парняков
10
Парняков
22
Попович
8
Чиркин
20
Померко
20
Померко
8
Чиркин
Померко
71
Дзахов
71
Дзахов
Померко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Оренбург
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Кубань
Новости команд
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