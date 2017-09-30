Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Кубань (ЛФЛ)
Авангард - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 сентября 2017
Авангард
30.09.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
75'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Кубань (ЛФЛ)
89'
Замена
С. Бендзь
️️️️
В. Обухов
88'
Замена
Р. Каусаров
️️️️
Ю. Завезен
77'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
И. Нурисов
Замена
Д. Синяев
️️️️
И. Альшин
75'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Гай
Замена
А. Федчук
️️️️
Д. Войнов
71'
Желтая карточка
И. Альшин
68'
62'
Замена
С. Гогниев
️️️️
В. Лобкарев
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Аппаев
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
96
Руслан Каусаров
ЦП
89
Владислав Тюфяков
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-3-2-1
1
Саутин
71
Багаев
4
Дашаев
25
Концедалов
5
Никитин
52
Нетфуллин
36
Гурфов
21
Войнов
7
Коробов
10
Альшин
14
Аппаев
4-4-1-1
99
Дюпин
33
Гапон
24
Клещенко
28
Байрыев
8
Бугаев
22
Завезен
7
Маляров
19
Гай
90
Нурисов
52
Лобкарев
13
Обухов
10
Альшин
17
Синяев
17
Синяев
10
Альшин
21
Войнов
10
Федчук
10
Федчук
21
Войнов
14
Аппаев
88
Болов
88
Болов
14
Аппаев
22
Завезен
96
Каусаров
96
Каусаров
22
Завезен
90
Нурисов
89
Тюфяков
89
Тюфяков
90
Нурисов
13
Обухов
26
Бендзь
26
Бендзь
13
Обухов
52
Лобкарев
2
Гогниев
2
Гогниев
52
Лобкарев
Остались в запасе
Авангард
Кубань (ЛФЛ)
22
Александр Войнов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
20
Иван Подоляк
ЦФ
17
Станислав Козырев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
72
Николай Москаленко
ВР
Остались в запасе
22
Александр Войнов
ЦЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
20
Иван Подоляк
ЦФ
17
Станислав Козырев
ВР
9
Артем Митасов
ЦП
Остались в запасе
72
Николай Москаленко
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Авангард - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Кубань (ЛФЛ)
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+