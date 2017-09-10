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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ)
Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 10 сентября 2017
Зенит-2
10.09.2017, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
3 : 3
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
5'
А. Еловских
28'
А. Панюков
7'
А. Гай
69'
Н. Марков
90+4'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ)
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
С. Гогниев
Замена
Н. Каккоев
️️️️
В. Горулев
89'
83'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
А. Гай
Замена
И. Камышев
️️️️
Л. Мусаев
82'
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Еловских
75'
69'
ГОЛ! 2:2!
Н. Марков
Замена
Д. Плетнев
️️️️
Н. Андреев
67'
63'
Замена
Н. Марков
️️️️
О. Алейник
57'
Замена
С. Гогниев
️️️️
И. Нурисов
ГОЛ! 2:1!
А. Панюков
28'
7'
ГОЛ! 1:1!
А. Гай
ГОЛ! 1:0!
А. Еловских
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
82
Александр Еловских
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Зенит-2
31
Михаил Кизеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
22
Никита Каккоев
ОП
81
Владислав Соловейчик
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
4-4-2
23
Бабурин
3
Круговой
96
Рукас
51
Карпов
7
Андреев
8
Горулев
88
Богаев
38
Мусаев
37
Сиротов
11
Панюков
82
Еловских
3-5-1-1
99
Дюпин
24
Клещенко
28
Байрыев
33
Гапон
22
Завезен
17
Коновалов
19
Гай
7
Маляров
34
Алейник
90
Нурисов
13
Обухов
8
Горулев
22
Каккоев
22
Каккоев
8
Горулев
82
Еловских
11
Прудников
11
Прудников
82
Еловских
7
Андреев
10
Плетнев
10
Плетнев
7
Андреев
38
Мусаев
11
Камышев
11
Камышев
38
Мусаев
19
Гай
89
Тюфяков
89
Тюфяков
19
Гай
34
Алейник
13
Марков
13
Марков
34
Алейник
90
Нурисов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Нурисов
Остались в запасе
Зенит-2
Кубань (ЛФЛ)
81
Владислав Соловейчик
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Главный тренер
Анатолий Давыдов
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
81
Владислав Соловейчик
ЦП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
31
Михаил Кизеев
ВР
58
Илья Зуев
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
Остались в запасе
96
Руслан Каусаров
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит-2 - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
МСА Петровский
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