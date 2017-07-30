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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Кубань (ЛФЛ)
Сочи - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 30 июля 2017
Сочи
30.07.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
63'
А. Кулишев
86'
А. Кулишев (П)
70'
О. Алейник
82'
В. Лобкарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Кулишев
86'
83'
Вторая желтая
С. Бендзь
82'
ГОЛ! 1:2!
В. Лобкарев
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Коротаев
77'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
С. Цвейба
76'
Желтая карточка
М. Рогов
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
О. Алейник
63'
Желтая карточка
С. Бендзь
ГОЛ! 1:0!
А. Кулишев
63'
Замена
М. Рогов
️️️️
О. Власов
59'
58'
Желтая карточка
Р. Бугаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
39
Максим Бориско
ВР
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
62
Савелий Почтарев
ЦФ
4-3-1-2
54
Генералов
17
Костин
3
Пасько
53
Юрганов
25
Бычков
7
Песегов
14
Цвейба
84
Власов
32
Кулишев
9
Маркосов
24
Коротаев
4-1-3-1-1
99
Дюпин
13
Марков
26
Бендзь
25
Смирнов
8
Бугаев
8
Якуба
17
Коновалов
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
13
Обухов
14
Цвейба
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Цвейба
84
Власов
31
Рогов
31
Рогов
84
Власов
24
Коротаев
14
Барсов
14
Барсов
24
Коротаев
Остались в запасе
Сочи
Кубань (ЛФЛ)
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
62
Савелий Почтарев
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
39
Максим Бориско
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
1
Денис Книга
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
62
Савелий Почтарев
ЦФ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
39
Максим Бориско
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
МСА Петровский
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