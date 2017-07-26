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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Шинник
Кубань (ЛФЛ) - Шинник: обзор матча 26 июля 2017
Кубань (ЛФЛ)
26.07.2017, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Шинник
69'
Н. Маляров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Шинник
81'
Замена
М. Лаук
️️️️
Н. Дроздов
77'
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Шайморданов
Замена
Ю. Завезен
️️️️
О. Алейник
76'
69'
Замена
А. Фатихов
️️️️
М. Земсков
ГОЛ! 1:0!
Н. Маляров
69'
Замена
Н. Маляров
️️️️
И. Пономарёв
62'
59'
Замена
В. Камилов
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Гай
57'
Замена
Р. Бугаев
️️️️
А. Байрыев
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
34
Никита Дроздов
ОП
22
Сергей Нарылков
ОП
11
Марат Шайморданов
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Кубань (ЛФЛ)
39
Максим Бориско
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Денис Якуба
ОП
96
Руслан Каусаров
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
7
Сергей Крамаренко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
15
Алмаз Фатихов
ЦФ
4-4-1-1
99
Дюпин
28
Байрыев
24
Клещенко
25
Смирнов
13
Марков
34
Алейник
17
Коновалов
19
Гай
78
Пономарёв
52
Лобкарев
13
Обухов
3-2-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
5
Евсеев
13
Кагермазов
34
Дроздов
22
Нарылков
11
Шайморданов
15
Самойлов
92
Щадин
81
Низамутдинов
8
Земсков
28
Байрыев
8
Бугаев
8
Бугаев
28
Байрыев
19
Гай
8
Якуба
8
Якуба
19
Гай
78
Пономарёв
7
Маляров
7
Маляров
78
Пономарёв
34
Алейник
22
Завезен
22
Завезен
34
Алейник
8
Земсков
15
Фатихов
15
Фатихов
8
Земсков
11
Шайморданов
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Шайморданов
34
Дроздов
10
Лаук
10
Лаук
34
Дроздов
81
Низамутдинов
18
Камилов
18
Камилов
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Шинник
39
Максим Бориско
ВР
96
Руслан Каусаров
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
22
Денис Магадиев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
96
Руслан Каусаров
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
Остались в запасе
22
Денис Магадиев
ЦЗ
23
Станислав Антипин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Кубань
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