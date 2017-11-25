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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Cибирь
Кубань (ЛФЛ) - Cибирь: обзор матча 25 ноября 2017
Кубань (ЛФЛ)
25.11.2017, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
1 : 0
Завершен
Cибирь
2'
А. Гай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Cибирь
79'
Желтая карточка
А. Полюткин
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Лобкарев
76'
71'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Макаренко
70'
Замена
В. Галыш
️️️️
А. Дегтярев
61'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Азаров
46'
Замена
А. Полюткин
️️️️
В. Цховребов
Желтая карточка
Р. Бугаев
39'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гай
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
2
Алексей Аравин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
Cибирь
35
Максим Киселев
ВР
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Максим Андреев
АП
88
Виталий Галыш
АП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-4-1-1
99
Дюпин
8
Бугаев
25
Смирнов
28
Байрыев
13
Марков
17
Коновалов
19
Гай
7
Маляров
22
Завезен
52
Лобкарев
13
Обухов
3-2-3-2
22
Цыган
44
Ларенц
15
Цховребов
3
Плопа
28
Магаль
2
Аравин
99
Житнев
37
Чеботару
8
Макаренко
11
Дегтярев
99
Азаров
52
Лобкарев
90
Нурисов
90
Нурисов
52
Лобкарев
15
Цховребов
20
Полюткин
20
Полюткин
15
Цховребов
8
Макаренко
77
Андреев
77
Андреев
8
Макаренко
99
Азаров
5
Гладышев
5
Гладышев
99
Азаров
11
Дегтярев
88
Галыш
88
Галыш
11
Дегтярев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Cибирь
70
Александр Джумаев
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Остались в запасе
70
Александр Джумаев
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
Остались в запасе
5
Антон Кушнирук
ЦЗ
35
Максим Киселев
ВР
7
Роман Беляев
ЦФ
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Cибирь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Кубань
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Кубань (ЛФЛ)
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