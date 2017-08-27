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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Спартак-2
Кубань (ЛФЛ) - Спартак-2: обзор матча 27 августа 2017
Кубань (ЛФЛ)
27.08.2017, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 3
Завершен
Спартак-2
18'
О. Алейник
51'
Р. Бугаев
47'
Ф. Сакала
52'
Н. Рассказов
90+3'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Спартак-2
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Ф. Сакала
81'
Желтая карточка
С. Нимели
Желтая карточка
И. Коновалов
79'
71'
Замена
И. Самбу
️️️️
А. Руденко
Замена
Р. Каусаров
️️️️
С. Бендзь
64'
52'
ГОЛ! 2:2!
Н. Рассказов
ГОЛ! 2:1!
Р. Бугаев
51'
47'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сакала
39'
Замена
Б. Цыганков
️️️️
И. Леонтьев
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ю. Завезен
29'
ГОЛ! 1:0!
О. Алейник
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
99
Силванус Нимели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Спартак-2
57
Вадим Аверкиев
ВР
35
Леонид Миронов
ЦЗ
8
Борис Цыганков
ОП
66
Павел Лелюхин
ЦП
49
Идриса Самбу
ЦФ
4-5-1
99
Дюпин
8
Бугаев
26
Бендзь
28
Байрыев
13
Марков
34
Алейник
17
Коновалов
7
Маляров
19
Гай
22
Завезен
13
Обухов
3-3-2-2
16
Терешкин
96
Лихачев
88
Сокол
46
Мамин
20
Полубояринов
83
Пантелеев
52
Леонтьев
15
Рассказов
19
Руденко
99
Нимели
10
Сакала
26
Бендзь
96
Каусаров
96
Каусаров
26
Бендзь
22
Завезен
2
Гогниев
2
Гогниев
22
Завезен
52
Леонтьев
8
Цыганков
8
Цыганков
52
Леонтьев
19
Руденко
49
Самбу
49
Самбу
19
Руденко
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Спартак-2
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
66
Павел Лелюхин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
90
Ильмир Нурисов
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
Остались в запасе
35
Леонид Миронов
ЦЗ
66
Павел Лелюхин
ЦП
57
Вадим Аверкиев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Спартак-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Кубань
Новости команд
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