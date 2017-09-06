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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Енисей
Кубань (ЛФЛ) - Енисей: обзор матча 06 сентября 2017
Кубань (ЛФЛ)
06.09.2017, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
49'
А. Гай
88'
А. Козлов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Енисей
Желтая карточка
А. Байрыев
90'
+1
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Козлов
85'
Замена
М. Васильев
️️️️
Д. Мильдзихов
Замена
И. Нурисов
️️️️
О. Алейник
80'
66'
Замена
А. Исаев
️️️️
К. Гарбуз
Замена
Ю. Завезен
️️️️
С. Гогниев
66'
55'
Замена
А. Малоян
️️️️
В. Стеклов
ГОЛ! 1:0!
А. Гай
49'
46'
Замена
А. Саркисов
️️️️
С. Сердеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
Енисей
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
9
Максим Руднев
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
4-4-2
99
Дюпин
33
Гапон
24
Клещенко
28
Байрыев
13
Марков
34
Алейник
19
Гай
17
Коновалов
7
Маляров
13
Обухов
2
Гогниев
3-2-3-2
47
Филиппов
52
Мильдзихов
15
Новиков
19
Гарбуз
27
Рожков
15
Фатуллаев
20
Стеклов
8
Иванов
33
Камеш
32
Козлов
28
Сердеров
34
Алейник
90
Нурисов
90
Нурисов
34
Алейник
2
Гогниев
22
Завезен
22
Завезен
2
Гогниев
52
Мильдзихов
23
Васильев
23
Васильев
52
Мильдзихов
19
Гарбуз
10
Исаев
10
Исаев
19
Гарбуз
20
Стеклов
0
Малоян
0
Малоян
20
Стеклов
28
Сердеров
11
Саркисов
11
Саркисов
28
Сердеров
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Енисей
89
Владислав Тюфяков
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
89
Владислав Тюфяков
ЦП
72
Николай Москаленко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
Остались в запасе
9
Максим Руднев
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Кубань
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