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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Кубань (ЛФЛ)
Волгарь - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 22 июля 2017
Волгарь
22.07.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
11'
А. Сутормин
54'
Д. Кабутов
90'
А. Бабырь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Кубань (ЛФЛ)
ГОЛ! 3:0!
А. Бабырь
90'
Замена
И. Машуков
️️️️
А. Дышеков
87'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
85'
79'
Замена
И. Нурисов
️️️️
В. Обухов
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Акбашев
75'
Замена
А. Бабырь
️️️️
С. Веркашанский
70'
60'
Желтая карточка
И. Коновалов
ГОЛ! 2:0!
Д. Кабутов
54'
Желтая карточка
А. Сутормин
51'
48'
Вторая желтая
С. Бендзь
46'
Замена
И. Пономарёв
️️️️
Н. Марков
45'
Желтая карточка
С. Бендзь
42'
Замена
А. Гай
️️️️
Н. Маляров
33'
Замена
С. Бендзь
️️️️
Р. Бугаев
ГОЛ! 1:0!
А. Сутормин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
8
Денис Якуба
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
24
Дмитрий Терновский
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Темури Букия
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Алексей Бабырь
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
78
Игорь Пономарёв
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
3-4-2
71
Бучнев
30
Таказов
85
Григорьев
15
Плиев
13
Калинин
33
Дышеков
18
Шалаев
11
Сутормин
99
Акбашев
9
Веркашанский
4-1-3-1-1
99
Дюпин
13
Марков
24
Клещенко
28
Байрыев
8
Бугаев
8
Якуба
17
Коновалов
7
Маляров
34
Алейник
52
Лобкарев
13
Обухов
99
Акбашев
10
Букия
10
Букия
99
Акбашев
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
9
Веркашанский
10
Бабырь
10
Бабырь
9
Веркашанский
33
Дышеков
14
Машуков
14
Машуков
33
Дышеков
13
Обухов
90
Нурисов
90
Нурисов
13
Обухов
13
Марков
78
Пономарёв
78
Пономарёв
13
Марков
8
Бугаев
26
Бендзь
26
Бендзь
8
Бугаев
7
Маляров
19
Гай
19
Гай
7
Маляров
Остались в запасе
Волгарь
Кубань (ЛФЛ)
30
Дмитрий Саганович
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
АП
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
91
Александр Степанов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
11
Владлен Бабаев
АП
2
Евгений Кирисов
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Статистика матча Волгарь - Кубань (ЛФЛ)
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Центральный
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Волгарь
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