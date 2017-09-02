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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Кубань (ЛФЛ)
Балтика - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 02 сентября 2017
Балтика
02.09.2017, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
5 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
21'
А. Джалилов
38'
С. Себай
40'
С. Себай
60'
А. Шешуков
64'
Д. Скопинцев
68'
Е. Гапон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Кубань (ЛФЛ)
84'
Желтая карточка
И. Нурисов
Замена
А. Малеев
️️️️
А. Касьян
80'
Замена
А. Кобялко
️️️️
С. Себай
71'
68'
ГОЛ! 5:1!
Е. Гапон
Красная карточка
А. Логашов
66'
ГОЛ! 5:0!
Д. Скопинцев
64'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Джалилов
62'
ГОЛ! 4:0!
А. Шешуков
60'
59'
Замена
Е. Гапон
️️️️
Р. Бугаев
56'
Замена
И. Нурисов
️️️️
И. Коновалов
51'
Желтая карточка
С. Бендзь
Замена
А. Шешуков
️️️️
П. Степанец
46'
ГОЛ! 3:0!
С. Себай
40'
ГОЛ! 2:0!
С. Себай
38'
ГОЛ! 1:0!
А. Джалилов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Помазан
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
15
Сенин Себай
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Балтика
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
7
Александр Шешуков
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
3-2-2-1-2
1
Помазан
40
Тимошин
4
Степанец
55
Крючков
7
Скопинцев
43
Логашов
93
Каленкович
6
Свежов
10
Джалилов
19
Касьян
15
Себай
4-4-2
99
Дюпин
13
Марков
26
Бендзь
28
Байрыев
8
Бугаев
19
Гай
17
Коновалов
7
Маляров
34
Алейник
13
Обухов
2
Гогниев
19
Касьян
8
Малеев
8
Малеев
19
Касьян
4
Степанец
7
Шешуков
7
Шешуков
4
Степанец
10
Джалилов
92
Чуперка
92
Чуперка
10
Джалилов
15
Себай
22
Кобялко
22
Кобялко
15
Себай
17
Коновалов
90
Нурисов
90
Нурисов
17
Коновалов
8
Бугаев
33
Гапон
33
Гапон
8
Бугаев
Остались в запасе
Балтика
Кубань (ЛФЛ)
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Черевченко
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
72
Николай Москаленко
ВР
Остались в запасе
34
Олег Дмитриев
АП
22
Илья Лантратов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
Остались в запасе
89
Владислав Тюфяков
ЦП
96
Руслан Каусаров
ЦП
40
Юрий Журавлев
ЦЗ
72
Николай Москаленко
ВР
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Балтика - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Балтика
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