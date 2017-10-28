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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Кубань (ЛФЛ)
Химки - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 28 октября 2017
Химки
28.10.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 20 тур
2 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
62'
Н. Тюнин
68'
И. Кузьмичев
81'
С. Гогниев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Кубань (ЛФЛ)
Замена
А. Титов
️️️️
И. Кузьмичев
90'
+3
84'
Замена
И. Нурисов
️️️️
Н. Марков
Замена
Е. Горячев
️️️️
М. Яковлев
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
С. Гогниев
79'
Желтая карточка
Р. Бугаев
69'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Байрыев
ГОЛ! 2:0!
И. Кузьмичев
68'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Мостовой
67'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тюнин
62'
Замена
М. Пичугин
️️️️
А. Радченко
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
99
Юрий Дюпин
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Алексей Гай
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
90
Ильмир Нурисов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
3-1-3-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
20
Малания
5
Шумских
27
Заика
8
Талалай
4
Тюнин
9
Яковлев
77
Мостовой
27
Радченко
11
Кузьмичев
3-2-2-1-1
99
Дюпин
24
Клещенко
28
Байрыев
25
Смирнов
13
Марков
8
Бугаев
19
Гай
17
Коновалов
52
Лобкарев
2
Гогниев
11
Кузьмичев
34
Титов
34
Титов
11
Кузьмичев
9
Яковлев
45
Горячев
45
Горячев
9
Яковлев
27
Радченко
45
Пичугин
45
Пичугин
27
Радченко
77
Мостовой
10
Алиев
10
Алиев
77
Мостовой
13
Марков
90
Нурисов
90
Нурисов
13
Марков
28
Байрыев
7
Маляров
7
Маляров
28
Байрыев
Остались в запасе
Химки
Кубань (ЛФЛ)
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Остались в запасе
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
35
Дмитрий Зорников
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
Остались в запасе
72
Николай Москаленко
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
22
Юрий Завезен
ПП
Статистика матча Химки - Кубань (ЛФЛ)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
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