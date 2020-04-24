Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова»

Экс-гендиректор «Кубани» Евгений Муравьев поделился подробностями трансфера полузащитника Ивелина Попова в «Спартак» летом 2015 года.

«Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать Попова, если у «Кубани» полно долгов, и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчет, что трансфер будет таким же, как другие, совершенные не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за четыре миллиона евро, отдали в «Анжи» за два – столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

Кого «Кубань» только ни продавала – Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости – Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба», – заявил Муравьев.