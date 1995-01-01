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    Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова»

    Экс-гендиректор «Кубани» Евгений Муравьев поделился подробностями трансфера полузащитника Ивелина Попова в «Спартак» летом 2015 года.

    «Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать Попова, если у «Кубани» полно долгов, и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчет, что трансфер будет таким же, как другие, совершенные не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за четыре миллиона евро, отдали в «Анжи» за два – столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

    В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

    Кого «Кубань» только ни продавала – Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости – Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба», – заявил Муравьев.

    • Продажа Попова вызвала недовольство владельца «Кубани» Олега Мкртчана.
    • В 2019-м футбольный функционер был приговорен к девяти годам колонии за хищение.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      cavo32 51 секунду назад

      tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

      0
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      Рейтинг: +4924

      серега кашин 1 час назад

      что-то только сейчас вспомил об этом как-то странновато

      0
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      Рейтинг: +7759

      derrik2000 > серега кашин 19 минут назад

      Действие препаратов для лечения коронавируса сказывается. )))

      1
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      Рейтинг: +361

      Ziklop 2 часа назад

      Это часто бывало и всегда всё проскакивало.

      0
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      Рейтинг: +961

      РМЗ 2 часа назад

      Вас всех на бутылку посадить . Вы отняли нашу душу . Мне противно болеть за Краснодар , потому что это не футбольный клуб . Это игрушка одного человека , который как скажет болеть , так значит и будут болеть . Я так не могу , я хочу болеть душой . Верните Кубань !

      1
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      Рейтинг: +587

      New Life 2 часа назад

      Как говорит обнулист: адреса, пароли, явки ? Лучше бы МатчТВ рассказало, как так получается, что платит футболу мизер по сравнению с западными тв аналогами.

      2
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      Рейтинг: +3523

      BarStep > New Life 18 минут назад

      Как говорит New Life: цифры, факты, сравнения? Лучше бы разговаривал категориями аналитики, а не занимался бы безликими вбросами… Да/нет?

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