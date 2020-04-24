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  • Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова»

Экс-гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину трансферной стоимости Попова»

24 апреля 2020, 12:25
19

Экс-гендиректор «Кубани» Евгений Муравьев поделился подробностями трансфера полузащитника Ивелина Попова в «Спартак» летом 2015 года.

«Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи. А как не продать Попова, если у «Кубани» полно долгов, и к футболисту есть интерес? Видимо, был расчет, что трансфер будет таким же, как другие, совершенные не мной. Знаете, допустим, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за четыре миллиона евро, отдали в «Анжи» за два – столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

Кого «Кубань» только ни продавала – Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости – Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба», – заявил Муравьев.

  • Продажа Попова вызвала недовольство владельца «Кубани» Олега Мкртчана.
  • В 2019-м футбольный функционер был приговорен к девяти годам колонии за хищение.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Попов Ивелин
Комментарии (19)
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New Life
1587721269
Как говорит обнулист: адреса, пароли, явки ? Лучше бы МатчТВ рассказало, как так получается, что платит футболу мизер по сравнению с западными тв аналогами.
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РМЗ
1587721698
Вас всех на бутылку посадить . Вы отняли нашу душу . Мне противно болеть за Краснодар , потому что это не футбольный клуб . Это игрушка одного человека , который как скажет болеть , так значит и будут болеть . Я так не могу , я хочу болеть душой . Верните Кубань !
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Ziklop
1587723320
Это часто бывало и всегда всё проскакивало.
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серега кашин
1587727078
что-то только сейчас вспомил об этом как-то странновато
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алдан2014
1587732980
Зенит в открытую проворачивает такие сделки
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DOCTOR PENALTY
1587734487
Решите задачу , коллеги! Игрока ( Траоре ) продали за 20 млн, до кассы дошло 2 млн. Разницу увели в тень. Вопрос: сколько из этой разницы дошло до кармана гендира? Вопрос второй: мог ли гендир остаться в стороне от этой "мелкой" сделки?... Аплодисменты гендиру!!!....
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JTherry
1587747998
"Мкртчан поднял волну, возмутился фактом продажи"... ...а посадили все-таки Мкртчана, есть над чем задуматься...
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knikos
1587756050
Вот он , спартаковский дух нашего времени .
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vka1970
1587763211
Спартак отработал в открытую, а Зенит новый стадион за 1 рубль арендавал.Вот где размах так размах.Остальным только учиться и учиться на клубе вождя.
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Hektor 84
1587767566
И скорее не спартак предлагал, а руководство Кубани. Ведь то же самое они провернули на всех трансферах.
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