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    Зиньковский: «Чем выходить за «Спартак» или «Локомотив» на 15 минут, лучше играть по 90 за «Чертаново»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился отношением к игре за ведущие клубы.

    «Считаю, надо уходить туда, где ты будешь больше играть. В 20-25 лет надо играть и прогрессировать.

    Это лучше, чем сидеть на скамейке «Спартака» или «Локомотива» и выходить раз в три матча на 15 минут. Лучше уж тогда играть за «Чертаново» каждый матч по 90 минут.

    Там и к воспитанникам относятся иначе. Не знаю, с чем это связано. Вот взять «Спартак». Продали Сашу Зуева в «Ростов», а взяли Ташаева… Не совсем понятно, зачем это делают. Надо давать игровое время и шансы.

    Продавать и отдавать всех – это неправильно. У «Спартака» много футболистов в аренде. Сначала не дают играть, потом отдают в аренду.

    После аренды продают в этот же клуб и выкупают обратно. Тратят большие средства на своего игрока. Возможно, некуда девать деньги», – сказал 23-летний Зиньковский.

    • Зиньковский – воспитанник академий «Кубани» и «Чертаново». Во первой половине сезона-2015/16 выступал за «Зенит-2». Перешел в самарский клуб в январе из «Чертаново» в статусе 3 бомбардира ФНЛ. Сумма сделки составила 350 тысяч евро.
    • В 29 играх текущего сезона забил 12 голов и отдал 2 ассиста. 12 апреля забил решающий гол в матче с «Динамо» (1:0, 23 тур РПЛ).
    • После 23 туров РПЛ команда Миодрага Божовича занимает 11 место в турнирной таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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