Зиньковский – о голе «Рубину»: «Это мой коронный удар»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ с «Рубином». Самарский клуб победил в этой встрече со счетом 1:0, единственный гол забил 22-летний россиянин.

– Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный удар. Принял, убрал под удар и пробил.

– Зимой ты говорил, что для тебя очень важно попасть в основной состав и забить гол. Было облегчение после сегодняшнего мяча?

– Да нет, просто хотелось забить гол, помочь команде.

– Насколько сложно сегодня пришлось с «Рубином»?

– Да не особо. Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, они перестраиваются, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаем всего пару моментов.

– Когда пришло осознание, что это победа?

– После свистка. Потому что в концовке было напряжно. Но у нас была уверенность. Мы справились и выиграли.

Этот гол стал для Зиньковского дебютным в РПЛ.

«Крылья» подписали футболиста этой зимой из «Чертаново».

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