Зиньковский – о голе «Рубину»: «Это мой коронный удар»

когда пяток будешь таких ложить за сезон , тогда точно все согласятся, коронный удар.
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ с «Рубином». Самарский клуб победил в этой встрече со счетом 1:0, единственный гол забил 22-летний россиянин.
– Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный удар. Принял, убрал под удар и пробил.
– Зимой ты говорил, что для тебя очень важно попасть в основной состав и забить гол. Было облегчение после сегодняшнего мяча?
– Да нет, просто хотелось забить гол, помочь команде.
– Насколько сложно сегодня пришлось с «Рубином»?
– Да не особо. Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, они перестраиваются, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаем всего пару моментов.
– Когда пришло осознание, что это победа?
– После свистка. Потому что в концовке было напряжно. Но у нас была уверенность. Мы справились и выиграли.
- Этот гол стал для Зиньковского дебютным в РПЛ.
- «Крылья» подписали футболиста этой зимой из «Чертаново».
Зиньковский: «Хочу играть в Европе, а «Манчестер Сити» – любимый клуб»