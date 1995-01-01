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    Зиньковский – о голе «Рубину»: «Это мой коронный удар»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ с «Рубином». Самарский клуб победил в этой встрече со счетом 1:0, единственный гол забил 22-летний россиянин.

    – Я таких много забивал за последние полтора года. Этой мой коронный удар. Принял, убрал под удар и пробил.

    – Зимой ты говорил, что для тебя очень важно попасть в основной состав и забить гол. Было облегчение после сегодняшнего мяча?

    – Да нет, просто хотелось забить гол, помочь команде.

    – Насколько сложно сегодня пришлось с «Рубином»?

    – Да не особо. Как мы изучали их, так они и играли. Сидели вторым номером в обороне в первом тайме. У них пять защитников, они перестраиваются, мы меняем фланги, контролируем игру, но создаем всего пару моментов.

    – Когда пришло осознание, что это победа?

    – После свистка. Потому что в концовке было напряжно. Но у нас была уверенность. Мы справились и выиграли.

    • Этот гол стал для Зиньковского дебютным в РПЛ.
    • «Крылья» подписали футболиста этой зимой из «Чертаново».

    Зиньковский: «Хочу играть в Европе, а «Манчестер Сити» – любимый клуб»

    Источник: Официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 08:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +101

      Иван_Невский 1 минуту назад

      когда пяток будешь таких ложить за сезон , тогда точно все согласятся, коронный удар.

      0
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      Рейтинг: +64848

      zigbert 26 минут назад

      Для вратарей такие удары по воротам самые неприятные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +591

      IVANRUS777 59 минут назад

      Хороший голешник!

      2
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      Рейтинг: +249

      Cнег 1 час назад

      Гол - красавец! Исполнен мастерски.

      2
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      Рейтинг: +9232

      Garrincha58 1 час назад

      интересно через сколько лет он повторит свой коронный удар

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