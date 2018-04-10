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    Лучший бомбардир зоны «Запад»: «Хочу играть в Европе, а «Манчестер Сити» – любимый клуб»

    Полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский рассказал о своих клубных предпочтениях. На его счету 13 мячей в этом розыгрыше чемпионата ПФЛ. Зиньковский лидирует в списке бомбардиров зоны «Запад».

    «Играем активно, на тренировках не устаем, побеждаем. Тренер нами доволен. Мы готовы пробиться в лигу выше, а самому в будущем хотелось бы играть в Европе. «Манчестер Сити» – любимый клуб», – рассказал Зиньковский.

    Рассказ о том, почему нужно следить за «Чертаново» и воспитанниками академии можно прочитать в нашем материале.

    Еще один хороший клуб Москвы, о котором вы не знаете

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2018 12:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 апреля 2018, 12:56

      В России бы поиграть в Премьер-Лиге. О Европе совсем мечтать не приходится. В 22 года в ПФЛ играть.

      1
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > bset 10 апреля 2018, 13:00

      Ты то смотрю, уже без нервов, адик рекламишь, и за реал топишь покеры в каждом матче.. пф только на консоле не более.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 > bset 29 июля 2020, 21:37

      Он уже поиграл в ПФЛ. И показал хороший футбол.

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