Лучший бомбардир зоны «Запад»: «Хочу играть в Европе, а «Манчестер Сити» – любимый клуб»

Полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский рассказал о своих клубных предпочтениях. На его счету 13 мячей в этом розыгрыше чемпионата ПФЛ. Зиньковский лидирует в списке бомбардиров зоны «Запад».

«Играем активно, на тренировках не устаем, побеждаем. Тренер нами доволен. Мы готовы пробиться в лигу выше, а самому в будущем хотелось бы играть в Европе. «Манчестер Сити» – любимый клуб», – рассказал Зиньковский.

Рассказ о том, почему нужно следить за «Чертаново» и воспитанниками академии можно прочитать в нашем материале.

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