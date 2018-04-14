Еще один хороший клуб Москвы, о котором вы не знаете

Как строить команду в спальном районе вокруг молодежной академии.

Что важно знать?

Главная задача академии «Чертаново» – воспитание игроков. Москомспорт не ставит больших турнирных целей и не оказывает давления из-за результата. «Наш клуб ПФЛ при академии, а не наоборот, как принято в России. Гордимся тем, что теперь наша главная футбольная команда выступает среди профессионалов. Это вершина пирамиды обучения в академии», – рассказывал ее директор Николай Ларин в большом интервью OneDivision.ru.

По словам Ларина, «Чертаново» все еще не профессиональный клуб, но ему разрешено совершать трансферы и подписывать контракты. В ПФЛ команда заявлена как футбольная школа, поэтому на «Чертаново» наложены дополнительные ограничения по регламенту. За клуб в ПФЛ могут играть только те игроки, которые были в академии минимум два года. В этом одновременно и главное преимущество «Чертаново», где теперь обещают ученикам место в основе реальной команды.

Правда, в такие шутки 1 апреля верить все-таки не нужно:

twit text — ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) 1 апреля 2017 г.

Как все развивалось?

Взрослая команда появилась при школе «Чертаново» только в 2014 году. До этого игроки воспитывались в молодежном центре, вызывались в юношеские сборные, а потом искали себе клубы. Например, здесь начинал заниматься футболом вратарь Илья Абаев, которого потом забрали в «Торпедо». Прошли через школу Динияр Билялетдинов и Ренат Сабитов. Принадлежащие «Спартаку» Зуев, Кутин и Тимофеев тоже были в «Чертаново». А еще проводится турнир имени Игоря Колыванова – главного воспитанника академии, который сейчас работает тренером.

«Чертаново» позволил своим воспитанникам пробоваться в большом футболе через родную команду. Хотя результат пришел не сразу. В первом для себя сезоне ПФЛ клуб занял только 15-е место, потом финишировал 11-м. По-настоящему прорывным стал предыдущий год. Талантливый полузащитник Николай Прудников забил 12 голов и отразил старания всего коллектива. «Чертаново» финишировал шестым в зоне «Центр», а Прудникова сразу забрали в «Зенит-2».

Сейчас прогресс продолжается. «Чертаново» с отрывом лидирует в зоне «Запад», куда клуб перешел с этого сезона. И дело тут не в мнимых слабостях соперников, а в игре самой команды. Результативность «Чертаново» – почти два гола за игру. Зато пропускает команда мало (только 11 голов в 18 матчах). Игру отладили так, что в контрольной встрече с «Коломной», которая идет 15-й, молодой коллектив победил со счетом 14:0. В официальных играх этого сезона пока не забивали больше четырех, но это не предел.

Кто там играет?

Если «Чертаново» попадет в ФНЛ, политика подбора игроков не поменяется. Хотя клуб в этом случае собирается получать профессиональный статус. Собственных игроков здесь ценят. Например, победитель юношеского чемпионата Европы Максим Майрович вернулся в «Чертаново» из «Кубани». В сезоне-2014/15 Майрович играл с краснодарцами в Премьер-лиге, но потом юношеские авансы не подтвердил. Теперь «Чертаново» дает практику 22-летнему воспитаннику, который уходил отсюда в 2013 году.

Вратарь Александр Радионов – самый опытный футболист в этой команде. В конце апреля ему исполнится 25 лет, а в карьере Радионова есть еще смоленский «Днепр» и «Строгино». Младше на несколько месяцев защитник Владимир Бартасевич, остальные – юноши. «Пришел тренер, который поставил стабильную игру команде. И все наши игроки прибавили. «Чертаново» – это одна большая дружная семья, которая всегда готова помочь тебе в трудную минуту», – рассказал голкипер Иван Ломаев. Прогресс в командной игре и показателях игроков точно заметен.

Лидером команды в этом сезоне стал Антон Зиньковский. С августа по октябрь его признавали лучшим игроком зоны «Запад». До этого его брал в аренду «Зенит-2», но на уровне ФНЛ ярко не пошло. Удивительно, но потом Зиньковский стал лучшим бомбардиром всей зоны «Запад» с 13-ю мячами, а летом его снова могут взять повыше. «Играем активно, на тренировках не устаем, побеждаем. Тренер нами доволен. Мы готовы пробиться в лигу выше, а самому в будущем хотелось бы играть в Европе. «Манчестер Сити» – любимый клуб», – поделился впечатлениями Зиньковский.

Прогресс команды многие связывают с главным тренером Игорем Осинькиным. И здесь тоже есть пересечение с «Кубанью». До «Чертаново» Осинькин несколько лет работал с молодежным составом «Кубани» и даже поднимался до основы, когда возникали проблемы с результатами и тренерским назначениями. С его приходом резко выросли результаты – в этом сезоне «Чертаново» потерпел всего три поражения в официальных матчах. Одно из них пришлось на кубковый матч с прогрессирующим «Динамо СПб», а в чемпионате проиграли «Мурому» и «Велесу».

Футбол для детей

За полчаса до начала игры с «Велесом» недалеко от домашнего стадиона «Чертаново» собирается группа самых активных болельщиков. Их всего человек десять, но в руках барабан и зажигательные файеры. На улице становится дымно, но многие прохожие ничего не понимают. «Давай туда не пойдем, мальчики что-то жгут», – говорит мама своей дочке, а потом разворачивается в другую сторону.

Зато на самом стадионе – детский рай. Многие боятся водить детей на крупные арены, где бывают мат и фанатский беспредел, но у «Чертаново» страха нет. Выход команд – отдельная история. Толпы родителей снимают на камеры, как их ребята держат футболистов за руки и оказываются с ними на газоне. «Так, назад-назад! Вы мне все потопчите здесь», – отгоняет на несколько метров людей с камерами охранник. Когда предматчевая церемония завершается, все идут на трибуны.

Стадион официально вмещает 500 человек. Трибуны расположены только с одной стороны, а поле огорожено высокой сеткой. Правда, от мяча она спасает не всегда. Еще до начала матча он прилетел в полицейскую машину. Полицейские в этот момент сидели внутри и немного удивились. Потом пострадала женщина, которой мяч угодил в голову. «Мы почти как в Англии. Очень близко к полю сидим. Жаль, что сетка немного мешает смотреть», – рассказал один из взрослых болельщиков. Проблема таких трибун еще и в том, что с краев плохо видно дальнюю половину поля.

text Публикация от text (@suppaguder) 8 Апр 2018 в 7:09 PDT

Бесплатный вход и результаты «Чертаново» способствуют хорошей посещаемости. Свободных мест нет, а некоторые даже стоят у сетки. Несколько десятков фанатов зажигают стандартные кричалки, но по-настоящему трибуны взрываются только два раза за весь матч. Один из фанатов выходит вперед и в роли дирижера устраивает перекличку разных частей трибун. Подхватывают все, а потом снова разговаривают только друг с другом. Глобальнее всего заходят слова «Вперед, черти!» и «Чер-та-но-во» по слогам. «На домашние матчи практически всегда приходит полный домашний сектор, болельщики проявляют интерес к клубу и достаточно хорошо поддерживают нас», – оценивает их труды вратарь Ломаев.

Футболистов здесь знают по именам. Эмоциональный женский крик «Давай, Вовочка!» немного разбудил людей, когда защита «Чертаново» выносит мяч в опасной ситуации. Сидящий впереди семилетний мальчик Глеб поворачивается с вопросом «У вас там муж играет?», на что женщина лишь разводит руками и со смехам выдает: «Дети мои». Другой мальчик в этот момент разговаривает с мамой и уверяет, что кушать надо идти в перерыве. Для этого рядом с полем есть закрытое кафе. Цены там примерно в два раза ниже, чем на играх условного ЦСКА, а стены украшены фотографиями команд «Чертаново».

В конце первого тайма в матче произошел решающий момент. Головами столкнулись два футболиста «Чертаново» Умяров и Редькович. Обоих увезли в больницу с сотрясениями и рассечениями. Настроение матча уже не то. «Чертаново» пропустил сразу после перерыва, а дети развлекали сами себя. Трое играли в пенальти у самого края трибуны, используя ее в качестве ворот. Другие выдавали прогнозы на матч. «Мы не должны проиграть, а то наших лопухами назовут», – говорил один их ребят. «Если они не отыграются, то больше не футболисты», – ответил ему другой. Поражение в равной игре все-таки случилось, но отрыв от второго места по-прежнему сохранился.

Два пути

У «Чертаново» очень сильная женская команда, которая заняла третье место в высшей лиге чемпионата России. Ее награждали в перерыве матча с «Велесом», а для торжественной церемонии пригласили выпускника чертановской школы Романа Гриценко. Интересно, что по юношам парень играл на позиции защитника и даже подавал надежды. Сейчас даже в его социальных сетях упоминания о «Чертаново» можно найти лишь в далеких видеозаписях, а Гриценко подрабатывает моделью и участвует в телепроекте «Дом 2».

twit text — ФШ Чертаново (@chertanovo) 8 июня 2017 г.

По юношам ребята из «Чертаново» часто показывают класс и обыгрывают европейские топ-клубы. 13-летнего Сергея Пиняева в Испании прозвали Марадоной, когда он забил девять голов на турнире от мадридского «Реала». До «Чертаново» он пробовался в «Локомотиве» и «Спартаке», но им оказался не нужен. Теперь же Пиняева взяли даже на стажировку в «Манчестер Юнайтед», где тот забил пять голов в одном матче.

twit text — ФШ Чертаново (@chertanovo) 4 февраля 2018 г.

За такой прогресс и доверие он благодарит тренеров «Чертаново». И появление таких самородков – главный показатель их работы. Даже если Пиняев потеряется дальше.