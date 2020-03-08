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  • Ещенко: «Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие!»

Ещенко: «Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие!»

8 марта 2020, 11:43
9

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о настрое команды перед матчем 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Краснодар» – хорошая команда, сейчас на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие! «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять», – заявил футболист.

  • Ещенко в сезоне-2014/15 выступал за «Кубань».
  • Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится завтра, 9 марта, в Москве.
  • Начало – в 16:30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Кубань (ЛФЛ) Ещенко Андрей
Комментарии (9)
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NEONFOL
1583663242
бесполезно что-то писать о гомике литейном и его дружках, один фиг буду тут писать что угодно про спартак, нравится им эта возня, нравится минусить, играть в это, странно и по детски, жаль что у него кроме этого больше в жизни радостей то и нет, жаль этих днищ. Газпром поднял цены на газ для России на 3 процента, а болгарам снизил на 40, только за это можно ненавидеть этот порядок и зенит который сосёт не только газ, но и все наши деньги, как шлюха. Понятно что футболисты не при чём, им платят и пофиг, но как болелам стыдно за этот клуб должно быть, конечно это только для русских, чуркам, педикам это нравится
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vka1970
1583710947
Нормальная позиция.Честная.
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Ильин
1583781371
а вот во всех ли "не чужих городах" у тебя есть любимые деревья, которые тебя помнят? Вот рядом с моим домом стоит 150ти летний платан. Платан тебя не забудет никогда!
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