Ещенко: «Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие!»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о настрое команды перед матчем 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Краснодар» – хорошая команда, сейчас на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие! «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять», – заявил футболист.