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    Ещенко: «Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие!»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о настрое команды перед матчем 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Краснодар» – хорошая команда, сейчас на втором месте и показывает комбинационный футбол. Думаю, матч получится ярким, со множеством моментов у тех и других ворот. Конечно, хочется продолжить победную серию.

    Краснодар – не чужой город? Мне многие города не чужие! «Принципиальности» по отношению к «быкам» у меня нет. Вот если бы выступал за «Кубань», была бы. К тому же у нас сейчас все матчи определяющие. Нужно побеждать в каждом туре, а в мае посмотрим, какое место удастся занять», – заявил футболист.

    • Ещенко в сезоне-2014/15 выступал за «Кубань».
    • Матч «Спартак» – «Краснодар» состоится завтра, 9 марта, в Москве.
    • Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2198

      Литейный4 32 минуты назад

      Города и клубы не чужие, а вляпался в свинарник. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13516

      sssrspartak > Литейный4 25 минут назад

      ты заткнешься когда-нибудь чудо из бомжарского свинарника!свинья это ты !

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