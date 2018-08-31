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Селюк: «Траоре хочет возродить свой футбол в России»

31 августа 2018, 09:04
27

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-форварда «Монако» Ласины Траоре, рассказал о будущем своего клиента.

«Ласина с удовольствием возродил бы свой футбол в России. Он супермотивирован и хочет играть на протяжении этого сезона в том числе за сборную, чтобы в июне принять участие в Кубке Африки и при удачном стечении обстоятельств перейти в английскую премьер-лигу.

У нас уже было предложение, но по многим компонентам Ласина не может получить разрешение на работу в Англии. Ему надо наиграть больше матчей за сборную.

Финансовая сторона для Траоре не самая важная. Он хочет доказать, что его рано списывать со счетов», – сказал Селюк.

Траоре в России выступал в составе ЦСКА, «Анжи» и «Кубани».

Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Монако ЦСКА Анжи Кубань (ЛФЛ) Траоре Ласина Селюк Дмитрий
Комментарии (27)
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Рубик Докоян
1535695874
Селюк, Червиченко, Рейнгольд на спортивных порталах и сайтах мелькают как Жириновский в телевизоре...
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Vickont
1535696214
В Спартак, вместо Промеса)
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vladimir-7
1535696999
Это Селюк хочет заработать на трудоустройстве Л.Траоре в России, потому, что Лосина никому не нужен в Европе.
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Федя Кабак
1535697593
Как же надоел этот Селюк..ему плевать на футболистов, лишь бы бабла срубить и засветиться
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bset
1535697928
Есть такой замечательный клуб "Урожай". Его там с удовольствием примут. Пусть приезжает, не стесняется.
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ItalianFootball
1535698505
В России довольно неплохо выступал, а зная финансовое положение и политику ЦСКА, я бы, с оглядкой на его нынешние кондиции, подумал о подписании.
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Иванов Иван Иванович
1535698530
Селюк уже не знает куда пристроить свои шоколадки ))
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Derzkiy1
1535699570
Траоре бревно редкостное , Дзюба даже поживее
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OfaZavr
1535704014
ага понятно) что ж не удается пристроить если как он ранее говорил этот Траоре такой "супер-пупер"? и вдруг опять решил снизойти до нашего чемпионата)
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zigbert
1535726800
Не Траоре хочет возродить свой футбол в России а Селюк хочет впихнуть кому нибудь своего подопечного.
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