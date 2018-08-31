Селюк: «Траоре хочет возродить свой футбол в России»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-форварда «Монако» Ласины Траоре, рассказал о будущем своего клиента.

«Ласина с удовольствием возродил бы свой футбол в России. Он супермотивирован и хочет играть на протяжении этого сезона в том числе за сборную, чтобы в июне принять участие в Кубке Африки и при удачном стечении обстоятельств перейти в английскую премьер-лигу.

У нас уже было предложение, но по многим компонентам Ласина не может получить разрешение на работу в Англии. Ему надо наиграть больше матчей за сборную.

Финансовая сторона для Траоре не самая важная. Он хочет доказать, что его рано списывать со счетов», – сказал Селюк.

Траоре в России выступал в составе ЦСКА, «Анжи» и «Кубани».