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    The Black Sea: 15 российских клубов участвовали в договорных матчах с 2016 по 2018 год

    The Black Sea опубликовал расследование, в котором сообщается о проведении договорных товарищеских матчей на Кипре с 2016 по 2018 год. В них участвовали в том числе российские клубы.

    Об организации таких игр рассказал проекту румынский футболист Алин Стойка. Он помогал организаторам найти судей из Румынии, которые могли бы работать на договорных матчах. Сам Стойка также выступал в роли судьи или лайнсмена в некоторых встречах.

    «В каких-то играх нужно просто не поднимать флажок, когда есть офсайд, или поднять, когда его нет. Просто закрываешь глаза», – пересказал Стойка слова координатора договорных встреч.

    Он добавил: «Во многих играх я четко ощущал, что командам известно о характере матчей. Нам не нужно было делать ничего неправильного. Защитники позволяли оппонентам обыгрывать себя, или же они совершали глупые фолы. Я футболист, и поэтому понимаю, когда что-то подозрительное происходит. Может, они условились обо всем сами».

    Товарищеские матчи проходили в зимнее время с 2016 по 2018 год. Сообщается о 32 договорных встречах. В них участвовали команды из:

    • России (15)
    • Польши и с Кипра (по три от каждой страны)
    • Сербии и Чехии (по две от каждой страны)
    • Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдовы, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии (по одной из каждой страны)

    Среди российских клубов, которые участвовали в этих играх, называются «Кубань», «Урал», «Спартак-2», «Тосно», «Енисей». Чаще всего в договорных играх участвовала «Кубань» (шесть раз) и польская «Висла» (пять раз).

    У авторов расследования есть данные о нескольких арбитрах, которые работали на этих матчах. Игры организовывала кипрская компания Androsports. Эта фирма связана с Эриком Мао, агентом и футбольным инвестором. На матчах работали в том числе не профессиональные арбитры, а бывшие и действующие футболисты. Большинство из них играли в клубах, в которых Мао был инвестором.

    Последние четыре года он вкладывает деньги в небольшие европейские клубы через свою компанию Anping. В расследовании, проведенном Международным центром спортивной безопасности Катара (ICSS), Anping связывают с проведением договорных матчей.

    The Black Sea – это румынский проект, который специализируется на журналистских расследованиях. За последние десять лет участники этого проекта неоднократно получали международные награды и стипендии за свою работу. Полный список наград можно посмотреть на сайте The Black Sea.

    Источник: The Black Sea

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    19.11.2018 22:16
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 14:35

      Ловить надо за руку и вовремя. Хотя и без этих товарняков проблем у судей хватает.

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 ноября 2018, 10:00

      Америку открыл

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 20 ноября 2018, 08:51

      не понял??? товарняк - договорняк.... предсезонные товарищеские матчи ведь устраивают по договоренности. или же здесь тоже кому с кем играть решает уефа и фифа ??? иии в товарняках не все играют на полную мощь. я все равно не понял кому что от товарняков нужно

      1
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      ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk > Spartak №1 20 ноября 2018, 12:02

      Всё просто: ставки у букмекеров, можно неплохо заработать. С товарищескими матчами проще всего такие махинации мутить, ибо самим командам счёт по сути не важен.

      1
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      Рейтинг: +5679

      Дядя Серёжа 20 ноября 2018, 08:34

      На Кипре решал Спартак 2 и Кубань
      Как в Лиге Европы порвать всю-всю- рвань

      0
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 20 ноября 2018, 08:24

      А если ли смысл играть договорной товарищеский матч?

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Stalingrad 2010 20 ноября 2018, 08:52

      The Black Sea - пиарится

      1
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 20 ноября 2018, 08:10

      Ну От румын ниче хорошего ждать не приходится априори..

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 ноября 2018, 06:36

      Кто такой Стойка?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 ноября 2018, 05:29

      А Спартак-2 как сюда попал ? Впервые слышу.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Бухбух 20 ноября 2018, 07:37

      А матч с Оренбургом.

      0
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      Рейтинг: -22

      pavefrolov 20 ноября 2018, 05:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -4
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 ноября 2018, 04:48

      настоящий бред от черт знает кого

      1
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