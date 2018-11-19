The Black Sea: 15 российских клубов участвовали в договорных матчах с 2016 по 2018 год

The Black Sea опубликовал расследование, в котором сообщается о проведении договорных товарищеских матчей на Кипре с 2016 по 2018 год. В них участвовали в том числе российские клубы.

Об организации таких игр рассказал проекту румынский футболист Алин Стойка. Он помогал организаторам найти судей из Румынии, которые могли бы работать на договорных матчах. Сам Стойка также выступал в роли судьи или лайнсмена в некоторых встречах.

«В каких-то играх нужно просто не поднимать флажок, когда есть офсайд, или поднять, когда его нет. Просто закрываешь глаза», – пересказал Стойка слова координатора договорных встреч.

Он добавил: «Во многих играх я четко ощущал, что командам известно о характере матчей. Нам не нужно было делать ничего неправильного. Защитники позволяли оппонентам обыгрывать себя, или же они совершали глупые фолы. Я футболист, и поэтому понимаю, когда что-то подозрительное происходит. Может, они условились обо всем сами».

Товарищеские матчи проходили в зимнее время с 2016 по 2018 год. Сообщается о 32 договорных встречах. В них участвовали команды из:

России (15)

Польши и с Кипра (по три от каждой страны)

Сербии и Чехии (по две от каждой страны)

Швейцарии, Белоруссии, Словакии, Молдовы, Украины, Болгарии, Латвии и Венгрии (по одной из каждой страны)

Среди российских клубов, которые участвовали в этих играх, называются «Кубань», «Урал», «Спартак-2», «Тосно», «Енисей». Чаще всего в договорных играх участвовала «Кубань» (шесть раз) и польская «Висла» (пять раз).

У авторов расследования есть данные о нескольких арбитрах, которые работали на этих матчах. Игры организовывала кипрская компания Androsports. Эта фирма связана с Эриком Мао, агентом и футбольным инвестором. На матчах работали в том числе не профессиональные арбитры, а бывшие и действующие футболисты. Большинство из них играли в клубах, в которых Мао был инвестором.

Последние четыре года он вкладывает деньги в небольшие европейские клубы через свою компанию Anping. В расследовании, проведенном Международным центром спортивной безопасности Катара (ICSS), Anping связывают с проведением договорных матчей.

The Black Sea – это румынский проект, который специализируется на журналистских расследованиях. За последние десять лет участники этого проекта неоднократно получали международные награды и стипендии за свою работу. Полный список наград можно посмотреть на сайте The Black Sea.