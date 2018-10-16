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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Агент: «Петреску в курсе, что не увидит денег от «Кубани»

    Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, рассказал, что его клиент в курсе решения РФС по делу о долгах краснодарского клуба.

    «Денег от «Кубани» Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации.

    РФС должен был решить вопрос, когда имел право снимать очки с «Кубани». РФС пытался сохранить клуб, но клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его. Понимаю такое желание РФС с человеческой точки зрения, но здесь палка о двух концах», – рассказал Пырнэу.

    Ранее стало известно, что после рассмотрения ряда дел в отношении «Кубани» Российский футбольный союз закрыл их. В итоге пять тренеров и 13 игроков, которым клуб задолжал, не получат своих денег.

    Источник: «Р-Спорт»

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    16.10.2018 07:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 16 октября 2018, 13:45

      А Петреску то за что платить

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    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 16 октября 2018, 09:11

      Смирился что ли

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