Агент: «Петреску в курсе, что не увидит денег от «Кубани»

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, рассказал, что его клиент в курсе решения РФС по делу о долгах краснодарского клуба.

«Денег от «Кубани» Петреску и остальные тренеры и футболисты, которые добивались через РФС погашения долгов, не увидят никогда. Петреску в курсе ситуации.

РФС должен был решить вопрос, когда имел право снимать очки с «Кубани». РФС пытался сохранить клуб, но клуб не хотел, чтобы РФС сохранил его. Понимаю такое желание РФС с человеческой точки зрения, но здесь палка о двух концах», – рассказал Пырнэу.

Ранее стало известно, что после рассмотрения ряда дел в отношении «Кубани» Российский футбольный союз закрыл их. В итоге пять тренеров и 13 игроков, которым клуб задолжал, не получат своих денег.