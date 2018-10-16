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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Адвокат: «В апелляции заявили о том, что Мамаев не причастен к совершению хулиганских действий»

    Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о содержании апелляции, которая была подана на днях в суд.

    – И вы, и адвокат Кокорина уже подали апелляцию. Как будете добиваться изменения меры пресечения?

    – Мы в апелляционной жалобе указали несколько аспектов, на которые просили обратить внимание суд. Первый из них – суд должен с большей тщательностью проверить материалы, которые представлены следствием по ходатайствам, которые касаются причастности Мамаева к совершенному преступлению. Мы заявляем о том, что Павел не причастен к совершению хулиганских действий. Мера пресечения, которая была избрана, не учитывала данные о личности Павла, необходимость исполнения им трудовых функций по контракту, а также то, что данные обстоятельства могут повлиять не только на его карьеру, но и на членов его семьи, поскольку контракт предусматривает как обязанности, так и штрафные санкции за его неисполнение.

    – Следствие и прокуратура считают, что фигуранты дела опасны для общества и, если бы остались на свободе, могли бы скрыться. Как вы намерены доказать, что это не так?

    – Это предположительные выводы, они не обоснованы. Ни материалами ходатайства, ни какими-либо еще материалами. Это предположение мы оспаривать не собираемся, а лишь заявляем, что мой подзащитный не представляет опасности для общества. Он осознал содеянное, в чем раскаивается. Учитывая его личность, и то внимание, которое приковано к данному процессу, это будет дополнительной гарантией того, что Мамаев и другие фигуранты дела никуда не скроются. Он намерен до конца пройти все судебно-следственные процедуры, с тем, чтобы в дальнейшем нормально жить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2018 08:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 16 октября 2018, 13:03

      Да он вообще не при делах. Так кулачком немного по махал.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 октября 2018, 12:58

      вот посидит в тюряге подумает кто он такой? тогда может будет нормально жить

      2
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      Рейтинг: +5072

      Т34 16 октября 2018, 12:52

      Надо написать Путину представление на награждение Мамаева, чем он хуже того же Пака. Паша хороший, просто его оклеветали.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 октября 2018, 12:14

      Следствие вообще не проводилось, а сразу по 2 месяца чохом. Что это у нас за следственный комитет. Одни лохи там что-ли, закон не знают и не чтят?

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > prezent2017 16 октября 2018, 12:43

      Не они там решают.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 октября 2018, 11:17

      Суд: "Освободить Мамаева, т.к. виноваты Кокорины."
      Суд: "Освободить Кокориных, т.к. виноват Мамаев."

      1
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      Рейтинг: +2403

      baden69 16 октября 2018, 10:32

      Таки его там и не было вовсе... А за водилой гнался, спотыкаясь, призрак...

      2
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      Рейтинг: +11331

      alp 16 октября 2018, 09:36

      просто поразительно... а что же я тогда вижу на видео?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > alp 16 октября 2018, 09:42

      А чё ты видишь, как он стулом каряку бил?

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      Рейтинг: +11331

      alp > prezent2017 16 октября 2018, 20:42

      а че, только паку в щщи напихали?

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 16 октября 2018, 08:43

      Понятно, что работа адвоката заключается в том чтобы срок подзащитного был минимален, а то и вообще не было, но как же смешно выглядит то, как адвокат мамаева сливает все на кокориных, а те наоборот

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 16 октября 2018, 08:37

      А когда он людей бил, он не думал о семье, и клубе?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Alexs1997 16 октября 2018, 12:46

      Каких людей,только одного и то в ответ.Что делать нельзя,но это 116 статья ,и хулиганством не является.

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