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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Коновалов: «В «Кубани» Аршавин заводился, если кто-то что-то делал не так»

    Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился мнением об игроке «Кайрата» Андрее Аршавине, с которым в сезоне-2015/16 выступал за «Кубань».

    – Своеобразный человек. Один из лучших российских футболистов в XXI веке. Когда общаешься с ним наедине, он довольно простой. Тогда в «Кубани» был еще и Роман Павлюченко, с ним до сих пор поддерживаем связь. Поздравлял его с рождением дочери. Павлюченко просто топ!

    – А в чем своеобразность Аршавина?

    – Он на тренировках мог часто подсказывать, учить, как нужно играть. Не всем это нравится… Аршавин мог любому «напихать», даже ветерану.

    – Вам тоже доставалось?

    – Бывало, доставалось.

    – Хотя бы по делу?

    – Конечно, по делу. К таким игрокам нужно прислушиваться. Тем более он в Англии поиграл.

    – Что лично вам он советовал?

    – В основном, как располагаться на поле. Что делать при перестроениях. Не скрою, Андрей иногда заводился, если кто-то что-то делал не так. Мог немного прикрикнуть. Расспрашивал его про Англию, было интересно послушать такого человека.

    – Аршавин вам не говорил, чего нужно избежать в Европе?

    – Понятно, что на Западе сложился такой стереотип: русские любят отдохнуть… В Англии совсем другая интенсивность футбола, иные скорости. К этому чемпионату просто нужно привыкнуть. Адаптироваться, быстрее влиться в новую жизнь. Тогда никаких проблем не возникнет. Аршавин же выдавал отличные матчи. Четыре мяча «Ливерпулю» – дорогого стоит.

    – Сложный у него характер?

    – Непростой. Но я ничего плохого сказать про Андрея не могу. Если и «пихал», то по делу.

    – При этом сам мало играл за «Кубань»…

    – Ну и что. Все равно его можно назвать легендой нашего футбола.

    Ранее экс-теннисистка Анна Чакветадзе сказала, что видела, как Аршавин и его бывшая жена Юлия Барановская унижали девушку, которая не уступила им место в гардеробе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2018 01:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 13 октября 2018, 05:35

      Зная характер Андрея это не удивительно... Ну а фраза опять вырвана из контекста небольшого интервью

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