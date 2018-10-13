Коновалов: «В «Кубани» Аршавин заводился, если кто-то что-то делал не так»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов поделился мнением об игроке «Кайрата» Андрее Аршавине, с которым в сезоне-2015/16 выступал за «Кубань».

– Своеобразный человек. Один из лучших российских футболистов в XXI веке. Когда общаешься с ним наедине, он довольно простой. Тогда в был еще и Роман Павлюченко, с ним до сих пор поддерживаем связь. Поздравлял его с рождением дочери. Павлюченко просто топ!

– А в чем своеобразность Аршавина?

– Он на тренировках мог часто подсказывать, учить, как нужно играть. Не всем это нравится… Аршавин мог любому «напихать», даже ветерану.

– Вам тоже доставалось?

– Бывало, доставалось.

– Хотя бы по делу?

– Конечно, по делу. К таким игрокам нужно прислушиваться. Тем более он в Англии поиграл.

– Что лично вам он советовал?

– В основном, как располагаться на поле. Что делать при перестроениях. Не скрою, Андрей иногда заводился, если кто-то что-то делал не так. Мог немного прикрикнуть. Расспрашивал его про Англию, было интересно послушать такого человека.

– Аршавин вам не говорил, чего нужно избежать в Европе?

– Понятно, что на Западе сложился такой стереотип: русские любят отдохнуть… В Англии совсем другая интенсивность футбола, иные скорости. К этому чемпионату просто нужно привыкнуть. Адаптироваться, быстрее влиться в новую жизнь. Тогда никаких проблем не возникнет. Аршавин же выдавал отличные матчи. Четыре мяча «Ливерпулю» – дорогого стоит.

– Сложный у него характер?

– Непростой. Но я ничего плохого сказать про Андрея не могу. Если и «пихал», то по делу.

– При этом сам мало играл за «Кубань»…

– Ну и что. Все равно его можно назвать легендой нашего футбола.

Ранее экс-теннисистка Анна Чакветадзе сказала, что видела, как Аршавин и его бывшая жена Юлия Барановская унижали девушку, которая не уступила им место в гардеробе.