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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Чакветадзе: «Аршавин и его жена в одном из заведений кричали некой девушке: «Ты что, ***?! Езжай обратно к себе в Дагестан»

    Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе вспомнила эпизод, произошедший несколько лет назад с экс-нападающим «Зенита», а ныне игроком «Кайрата» Андреем Аршавиным и его тогдашней женой Юлией Барановской.

    «Было это давно. Аршавин и его бывшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им место в гардеробе.

    «Ты что, ***?! Езжай обратно к себе в Дагестан», – кричали они. Рядом стоял Жирков, улыбался», – написала Чакветадзе в твиттере.

    Источник: Твиттер Анны Чакветадзе

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    09.10.2018 18:41
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 11 октября 2018, 12:29

      Барановская хамски вела себя в Англии,где играл Андрей за Арсенал!!

      0
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      Рейтинг: +10

      art art 22 10 октября 2018, 19:00

      Всегда нутром чувствовал гнилую сущность Барановской. А Аршавину респект, столько лет терпел

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      Рейтинг: +100912

      zigbert 10 октября 2018, 17:19

      На фоне этого громкого дела ,будет появляться много негатива.

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      Рейтинг: +10

      аватармадагаскар 10 октября 2018, 08:01

      барановская как тебе не стыдно, передачу с Гордоном ведешь ещё???

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 9 октября 2018, 21:30

      Так-так, а еще кого-нить из Краснодара вспомним, надо притормозить ребят...

      0
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 9 октября 2018, 20:17

      А ты кто вообще такая? ??? Вылезла бл***

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 октября 2018, 19:40

      Ну вот и еще одна шавка ч-ж нашлась. Скажи лучше, что Андрей хотел тебя поиметь, это сейчас так модно!

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 октября 2018, 19:27

      да что чипсоед,что жена его бывшая,одного поля ягоды

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 9 октября 2018, 19:16

      В Дагестан? Так наверное, саму Чакветадзе и посылали.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Grey33 9 октября 2018, 19:40

      И еще куда подальше, ну сами знаете куда...

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Grey33 9 октября 2018, 22:00

      так она не с дагестанка а грузинка

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 9 октября 2018, 19:15

      Что мамаев что смолов что Аршавин вся эта гоп компания черти трусливые по жизни! Реальные нули! Посмотрите на ютюбе наезд Магамеда Даудова (лорд) на мамаева! Смешно потом читать как этот черт мамаев смеет ещё на кого то руку поднимать. Если бы он хоть слово сказал бы лорду я бы реально его считал бы хоть чуток мужчиной. Черт он в Африке черт. А Лорд красавчик!!!!

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