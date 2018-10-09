Чакветадзе: «Аршавин и его жена в одном из заведений кричали некой девушке: «Ты что, ***?! Езжай обратно к себе в Дагестан»

Бывшая теннисистка Анна Чакветадзе вспомнила эпизод, произошедший несколько лет назад с экс-нападающим «Зенита», а ныне игроком «Кайрата» Андреем Аршавиным и его тогдашней женой Юлией Барановской.

«Было это давно. Аршавин и его бывшая жена в одном из известных московских заведений посылали матом некую девушку, которая не уступила им место в гардеробе.

«Ты что, ***?! Езжай обратно к себе в Дагестан», – кричали они. Рядом стоял Жирков, улыбался», – написала Чакветадзе в твиттере.