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    Красножан не хочет возвращаться в сборную Казахстана

    Бывший тренер сборной Казахстана Юрий Красножан не собирается возвращаться на эту должность, которую он занимал до декабря 2015 года.

    – Чем занимаюсь? Если кратко, – семейные дела, здоровье, друзья, книги. Ну и, конечно же, – футбол. В мае в планах – возвращение к работе.

    – Вообще, если бы вам предложили вернуться в нашу сборную, – что ответили бы?

    – Насколько мне известно, кандидатура на пост главного тренера национальной сборной Казахстана уже определена, хотя и не озвучена. Кто бы ни пришел тренировать вашу команду – желаю ему успеха!

    Источник: Sports.kz

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    05.02.2018 07:42
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