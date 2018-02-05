Красножан не хочет возвращаться в сборную Казахстана

Бывший тренер сборной Казахстана Юрий Красножан не собирается возвращаться на эту должность, которую он занимал до декабря 2015 года.

– Чем занимаюсь? Если кратко, – семейные дела, здоровье, друзья, книги. Ну и, конечно же, – футбол. В мае в планах – возвращение к работе.

– Вообще, если бы вам предложили вернуться в нашу сборную, – что ответили бы?

– Насколько мне известно, кандидатура на пост главного тренера национальной сборной Казахстана уже определена, хотя и не озвучена. Кто бы ни пришел тренировать вашу команду – желаю ему успеха!