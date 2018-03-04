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Юрий Красножан
Статистика
Юрий Красножан - статистика
Россия
7 июня 1963 (63)
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Copa del Sol 2012
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
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Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1997
Чемпионат России 1994
Команда
И
В
П
Н
Химки
1
1
0
0
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0 : 2
04.03.2018
Химки
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