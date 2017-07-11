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    Красножан: «Внутри РФПЛ Смолов прогрессировать не будет»

    Экс-главный тренер «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Терека» Юрий Красножан считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову пришло время сменить команду. При этом специалист отметил, что для дальнейшего прогресса 27-летнему игроку нужно покинуть РФПЛ.

    «Я думаю, что «Краснодар» помог Федору развиться как футболисту. Равно, как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить.

    Одно лишь скажу: внутри нашего чемпионата Смолов прогрессировать не будет», – сказал Красножан.

    Ранее сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в «Зените» или «Спартаке». Напомним, форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России последних двух сезонов.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.07.2017 16:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 05:50

      Грандам он и даром не нужен, у середняков нет 30 лямов, не возьмут Зенит-Спартак ------ Краснодарский Край -- это рай.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июля 2017, 18:38

      Чужих мнений много ! А Смолов молчит ! И это плохо !

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 11 июля 2017, 18:23

      В Спартаке будет, там даже Жано при Каррере прибавил.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июля 2017, 17:35

      Как сказал бы Дзюба, "трениришко", сменивший десяток команд и нигде не задержавшийся,рассуждает о том, куда идти лучшему бомбардиру, чтобы развиваться...
      Ясен пень, тут не разовьётся.. Одно только правостороннее дорожное движение чего стоит?

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 11 июля 2017, 17:34

      Прогрессировать сможет при условии что будет играть в команде, которая будет регулярно участвовать в Лиге Чемпионов. Это Спартак и Зенит, пусть именно в этом году его и нет в ЛЧ

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Aleksandr_1986_Spb_ 11 июля 2017, 17:40

      Чет не заметил, развития за сезон,что у Дзюбы, что у Коко...
      Вон новость сегодня прошла, что Сане Рязанскому настоипало бегать за Зенит2, он в Амкар и отвалил... Развился)))

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 11 июля 2017, 17:32

      А в европах на скамеечку присядет.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Gerero2198 11 июля 2017, 17:42

      По мнению Красного Жана это не повлияет на развитие... Присядет и разовьётся..

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      Рейтинг: +51

      Tlekhugov 11 июля 2017, 17:20

      поднимай СпаНч, товарищ Красножан

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 июля 2017, 16:50

      Смолов, Смолов ищите других более перспективных игроков

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