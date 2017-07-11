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Красножан: «Внутри РФПЛ Смолов прогрессировать не будет»

11 июля 2017, 16:37
10

Экс-главный тренер «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Терека» Юрий Красножан считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову пришло время сменить команду. При этом специалист отметил, что для дальнейшего прогресса 27-летнему игроку нужно покинуть РФПЛ.

«Я думаю, что «Краснодар» помог Федору развиться как футболисту. Равно, как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить.

Одно лишь скажу: внутри нашего чемпионата Смолов прогрессировать не будет», – сказал Красножан.

Ранее сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в «Зените» или «Спартаке». Напомним, форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России последних двух сезонов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Красножан Юрий
Комментарии (10)
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Decorhome
1499781004
Смолов, Смолов ищите других более перспективных игроков
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Tlekhugov
1499782859
поднимай СпаНч, товарищ Красножан
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Gerero2198
1499783529
А в европах на скамеечку присядет.
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Aleksandr_1986_Spb_
1499783643
Прогрессировать сможет при условии что будет играть в команде, которая будет регулярно участвовать в Лиге Чемпионов. Это Спартак и Зенит, пусть именно в этом году его и нет в ЛЧ
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семёнычев
1499783726
Как сказал бы Дзюба, "трениришко", сменивший десяток команд и нигде не задержавшийся,рассуждает о том, куда идти лучшему бомбардиру, чтобы развиваться... Ясен пень, тут не разовьётся.. Одно только правостороннее дорожное движение чего стоит?
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forward33
1499786625
В Спартаке будет, там даже Жано при Каррере прибавил.
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dok66
1499787507
Чужих мнений много ! А Смолов молчит ! И это плохо !
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Дядя Серёжа
1499827851
Грандам он и даром не нужен, у середняков нет 30 лямов, не возьмут Зенит-Спартак ------ Краснодарский Край -- это рай.
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