Красножан: «Внутри РФПЛ Смолов прогрессировать не будет»

Экс-главный тренер «Локомотива», «Анжи», «Кубани» и «Терека» Юрий Красножан считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову пришло время сменить команду. При этом специалист отметил, что для дальнейшего прогресса 27-летнему игроку нужно покинуть РФПЛ.

«Я думаю, что «Краснодар» помог Федору развиться как футболисту. Равно, как и сам Смолов помог клубу, став лучшим бомбардиром. На данный момент пришло время сменить обстановку, для того чтобы футболист не остановился в своем развитии. Удастся ли Галицкому найти равноценную замену этому игроку, мне сложно предположить.

Одно лишь скажу: внутри нашего чемпионата Смолов прогрессировать не будет», – сказал Красножан.

Ранее сообщалось, что Смолов может продолжить карьеру в «Зените» или «Спартаке». Напомним, форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России последних двух сезонов.