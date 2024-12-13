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    • Появились подробности скандального увольнения Красножана из «Локо», обвиненного в договорном матче

    Появились подробности скандального увольнения Красножана из «Локо», обвиненного в договорном матче

    Комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности увольнения главного тренера «Локомотива» Юрия Красножана летом 2011 года.

    • В клубе посчитали, что Красножан поучаствовал в организации договорного матча с «Анжи» (1:2).
    • Тренер был в «Локо» в 2010-2011 годах.
    • С 2021 года Красножан тренирует женскую сборную России.

    «Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Ольга Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру.

    А когда проиграл Нальчик – поддержал команду другую… На него [Красножана] все свалили. Потом владелец «Анжи» Сулейманов [Сулейман Керимов] взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, и в самолете все рассказали ей. Вот какие подробности», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    13.12.2024 17:06
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1734099598
    Орлов всё про всё знал, но до поры до времени молчал. То есть всё покрывал имея свою долю. Что же об этом он так скромно молчит?
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    Интерес
    1734106156
    ...а под юбкой сидел Орлов и всё слышал.НО у него была подписЬка о неразглашении,сроком на 50 лет.Не выдержал,ждём кары.
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