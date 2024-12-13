Появились подробности скандального увольнения Красножана из «Локо», обвиненного в договорном матче

Комментатор Геннадий Орлов раскрыл подробности увольнения главного тренера «Локомотива» Юрия Красножана летом 2011 года.

В клубе посчитали, что Красножан поучаствовал в организации договорного матча с «Анжи» (1:2).

Тренер был в «Локо» в 2010-2011 годах.

С 2021 года Красножан тренирует женскую сборную России.

«Красножан сейчас тренирует женскую сборную России. Хороший тренер. Я его лично знаю. Просто замечательный человек. Его незаслуженно изгнали из «Локомотива», обвинив. Это все Ольга Смородская. Ей кто-то рассказал, что он где-то сдавал игру.

А когда проиграл Нальчик – поддержал команду другую… На него [Красножана] все свалили. Потом владелец «Анжи» Сулейманов [Сулейман Керимов] взял Смородскую на финал Лиги чемпионов в Лондоне, и в самолете все рассказали ей. Вот какие подробности», – сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

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